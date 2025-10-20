Alistan Perhaps home, producción binacional de Tetiem y Nottle Theatre Company

El trabajo teatral colaborativo y experimental establecido por el Teatro Taller de Investigación y Experimentación Mexicano (Tetiem), de Puebla, y la Nottle Theatre Company, de Corea del Sur, tendrá un nuevo fruto: la obra Perhaps home, que será estrenada el próximo 26 de octubre en el Teatro de la Ciudad.

Inspirada en la pieza Un hogar sólido, de la dramaturga Elena Garro y en el concepto de familia, el montaje es dirigido por José Carlos Alonso y Youngoh Won, directores de Tetiem y Nottle Theatre Company, respectivamente, cuya apuesta es “un teatro donde más que la palabra, el cuerpo, la acción y el silencio son los que hablan de las emociones y pensamientos que atraviesan a los seres humanos ante la muerte, la ausencia y la condición humana”.

Mediante un comunicado, señalan que la pieza hace preguntas que fueron planteadas por la misma Elena Garro: ¿qué es un hogar sólido?, ¿qué nos hace familia?, ¿hasta dónde y hasta cuándo conocemos a aquellos con los que compartimos lazos sanguíneos o con quienes convivimos bajo un mismo techo?, ¿qué papel juegan la ausencia, la pérdida y la memoria en la construcción de certezas?, ¿un hogar sólido es una meta o puede haber algo más allá?.

Así, confían que en Perhaps Home “la muerte sueña con la vida, con lo que fue y lo que ya no fue, tejiendo con hilos de ilusión y esperanza, vínculos entre los miembros de una extensa familia cuyos miembros apenas se conocen, mientras otros se han conocido quizá demasiado”.

La puesta, entonces, gira en torno a un simbolismo de acciones que se suceden en bucle y en imágenes oníricas a las que parece que alguien les arrancó el sonido para colocarlo en otro momento, en otra voz, en otro cuerpo. “Son memorias vívidas, deseos y falsos recuerdos se mezclan envueltos por la música y escenofonias que juegan con las emociones provocadas por sonidos y atmósferas que nos son familiares, dando al espectador la libertad de recrear su propia historia y verse a sí mismo en escena”.

Indican que Perhaps home es un proyecto colaborativo de coproducción entre Tetiem y Nottle Theatre Company que inició su proceso creativo a distancia, en Corea del Sur y en México al mismo tiempo, un proceso que ha tenido seis proyectos de intercambio y producción entre ambas agrupaciones.

En este ejercicio, apuntan, han logrado “construir una sólida relación en la que ambas agrupaciones han alcanzado una madurez sustentada en la integración de ambos elencos desde la observación, la escucha, el respeto mutuo, el trabajo riguroso y el máximo esfuerzo para comprender y asimilar los procesos y lenguaje artístico del otro, lo que ha dado como resultado el establecimiento de un lenguaje común”.

Afirman que al reunirse, las compañías han hecho el entramado y el ajuste de la puesta en escena, un proceso que inició hace unos meses y cuyo montaje se lleva a cabo desde el 30 de septiembre en el Centro para las Artes Tetiem, bajo la dirección conjunta de José Carlos Alonso y Youngoh Won, con la dramaturgia actoral de Lee Hyejin, Song Dae Ryeong y Hong Seo-hae, de Nottle Theatre; y de Consuelo Meneses, Edgar Gochez, Fernando Rivera Sánchez y Jonathan Paz, de Tetiem.

La pieza cuenta con la participación de Thelma Cuervo y Raxá de Castilla como actrices invitadas, la música original y escenofonías de Fernando Rivera, la multimedia de Francisco Vidal, la producción ejecutiva de Consuelo Meneses, la realización de vestuario de Edgar Gochez, la iluminación Jonathan Paz Valerio, en México; así como el diseño sonoro de Che Jinsoul, la multimedia de Jung Inhyuk, Jang Woseok en la asistencia y Na Young Cha en la producción, en Corea del Sur.

Destaca que el puente artístico entre Tetiem y Nottle Theatre Company comenzó en 2008, cuando se conocieron los directores Alonso y Youngoh Won y empezaron a trabajar en la idea de la colaboración, que fructificó en 2012, cuando por gestión de Tetiem la compañía coreana fue invitada a participar en el extinto Festival Internacional de Teatro Héctor Azar.

Luego, en 2014, se llevó a cabo una residencia artística del dramaturgo coreano Hyunwo Kim en Tetiem, siendo el resultado la dramaturgia de Piezas, cuya puesta en escena se consiguió en 2016 con apoyo del entonces Fonca y del Consejo de Artes de Corea del Sur, obra que además en 2017 estuvo en temporada en el Centro Cultural Helénico, en la Ciudad de México, y luego en Puebla.

Para 2023, las agrupaciones se reunieron de nuevo en el Centro de Artes y Performance de Hooyong, Corea del sur, con el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales en su vertiente México en escena Grupos artísticos y del Consejo de Artes de Corea del Sur, para la puesta en escena de Allí está su casa, del director Youngoh Won, obra inspirada en la migración de 1033 coreanos a México acontecida en 1905 y en La nave de los locos, de Rafael Pérez de la Cruz, mismas que se presentaron en noviembre de ese mismo año en México.

Por fin, para abril de 2024 ambas obras viajaron a Cuba, país en el que se integró al grupo Teatro la proa con quienes, ya en México en julio del mismo año, se realizó la puesta en escena Amelia sueña mariposas que con elenco de Corea, México y Cuba, presentándose también en Corea del Sur en el mes de agosto del mismo año.

Perhaps Home se estrenará en el Teatro de la ciudad el 26 de octubre a las 18:30 horas, con el apoyo de la convocatoria Compañías circulares que ofreció el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla en meses pasados. Tendrá dos presentaciones más con cuota de recuperación de 100 pesos, los días 30 y 31 de octubre en a las 20 horas en la sala Samuel Beckett del Centro para las artes Tetiem, en el marco de la edición 20 del festival Encuentro de arte y teatro con la muerte.