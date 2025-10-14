Alistan la quinta Fleex, un espacio de encuentro entre niños y con la lectura

¿En dónde se encuentran las niñas y los niños?, ¿qué espacios están compartiendo?, pregunta el Consejo Puebla de Lectura (CPL) y como respuesta apunta que los menores se relacionan en núcleos como la familia, la escuela y las iglesias, a los que se les suma un lugar más: la calle, como apunta Daniel Ramos García, presidente de esta asociación civil dedicada por completo, desde hace 25 años, a la lectura y la mediación lectora.

Precisamente, ha sido en las calles del barrio del Alto donde los niños se han encontrado entre sí y con la lectura: con los libros de la Biblioteca comunitaria Alma del propio CPL, y ahora con la Feria de Lecturas y Experiencias (Fleex) que tendrá su quinta edición del 16 al 18 de octubre.

Esta feria, precisa su coordinadora general y miembro del CPL, María del Rosario Juárez Martínez, busca que los niños y niñas tengan una mayor participación, por lo que esta sucede en el espacio donde ellos están, para que no dependan de la decisión de un tutor de llevarlos o no.

Durante una conferencia de medios acompañada por la regidora de Cultura Guadalupe Vanesa López Silva, indica que la Fleex también busca que los menores participantes accedan sobre todo a experiencias que “surjan a partir de los libros, de la lectura, de la divulgación científica, de las artes y del diálogo”.

Realizadas primero de manera virtual y luego de manera presencial, la Fleex es producto de un largo esfuerzo sostenido por el CPL, el mismo que durante 10 años, al lado del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) realizó la Feria Internacional de Lectura, mejor conocida como Filec, que representaba un esfuerzo masivo de la difusión y promoción de la lectura y los libros.

Ahora con la Fleex, precisa Daniel Ramos, el CPL genera estos espacios que buscan ser más horizontales y comunitarios, por lo que la feria es el resultado del trabajo constante, sistematizado y organizado que han realizado como asociación civil, con el apoyo de varias personas e instituciones, como es el caso de esta edición en la que participan la Fundación Terre des Hommes, el voluntariado de la Facultad de Arquitectura de la BUAP y el Programa de Festivales Culturales, el Profest, de la Secretaría de Cultura federal.

“Es una fiesta ciudadana que llena el vacío de un público al que está dirigido: los niños, niñas y adolescentes. Es una fiesta de la lectura, no necesariamente una fiesta del libro como tal”, define el presidente del CPL.

En la Fleex, detalla, el ejercicio da voz a las experiencias de lectura y de hacer comunidad de las niñas y los niños del barrio del Alto, siendo un ejemplo el conversatorio Nuestrxs aliadxs, nuestros caminos: experiencias de participación en el que participarán infantes y adolescentes de la propia Biblioteca Alma, de la Casa del Sol, del colectivo La Taza y de la organización no gubernamental Save The Children México.

El programa de la quinta edición de la Fleex, completa su coordinadora María del Rosario Juárez, reunirá a niños y niñas de distintas comunidades, además de mediadores de lectura, gestores, docentes, artistas, investigadores y familias en torno a 16 talleres, cuentacuentos, exposiciones, ciencia y presentaciones artísticas.

Detalló que iniciará el jueves 16 de octubre en la Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc ubicada en la 20 Oriente y 12 Norte, para ofrecer en su lugar de encuentro, una jornada escolar con talleres, danza, una feria del libro y teatro a estudiantes de esta escuela pública y a dos grupos del internado Francisco Hinojosa Num. 16 que también se ubica en el barrio del Alto. Por las condiciones propias de la jornada, esta será únicamente para los menores y profesores.

Luego, el viernes 17 se realizará en la Biblioteca Alma una jornada académica que reunirá a especialistas nacionales e internacionales quienes discutirán en torno a temas como la gestión comunitaria en las infancias, la formulación de proyectos con enfoque de género y la participación en entornos digitales, pues el mundo digital es también “otro espacio de encuentro” entre los menores sobre el que es necesario, más que discutir, abonar en su comprensión.

Para el sábado 18 de octubre la Fleex ofrecerá un programa libre y gratuito en la misma Biblioteca Alma y las calles que ocupa en el barrio del Alto, para ofrecer desde las 11 y hasta las 18 horas, lecturas, talleres y presentaciones artísticas de clown con Las tres gracias, de circo con Cirxo Ollín, de jazz con Tort Trío, de teatro con Utopía cuerpo-espacio, de cuenta cuentos con Lidia Zaragoza, y de música para infancias con Crazysaurios. Dicha jornada, destaca, se ha reforzado porque este año la Fleex, gracias a la gestión del CPL, fue beneficiada por el Profest.

Leer más: Conmemorarán en Casa de Cultura al libro y la multiplicidad de la lectura