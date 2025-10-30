Agua de tiempo, instalación del deterioro y la posibilidad de cambio en el Atoyac

210 piezas de cerámica que fueron elaboradas con sedimentos recolectados del río Atoyac, un cuerpo de agua emblemático de Puebla que hoy enfrenta una grave crisis ambiental, conforman la instalación Agua de tiempo. Vida y muerte del Atoyac, del artista poblano Jordan Rangel Rojas (Puebla, 1992).

Montada hasta el 22 de noviembre en la Alianza Francesa de Puebla, el proyecto constituye la tercera exposición de la edición 2025 de Intersección, el programa de exposiciones organizado por la misma institución, resultado de una convocatoria dedicada a las artes visuales de la entidad.

A través de la instalación Agua de tiempo, Jordan Rangel fusiona técnicas tradicionales y contemporáneas de cerámica para transformar los materiales contaminados en un mapa vivo que narra la historia de deterioro ambiental y las posibilidades de transformación de uno de los cuerpos de agua más emblemáticos de la región.

El proyecto, señala la AFP, establece un diálogo profundo entre la naturaleza, el arte y la acción colectiva. Así, cada una de las 200 piezas de cerámica esmaltada, encapsula un proceso de transformación: los sedimentos contaminados se convierten en materia prima para una narrativa visual que reflexiona sobre las relaciones de poder que han determinado el destino del río.

Por tanto, la obra visibiliza el impacto de las acciones —tanto gubernamentales como individuales— sobre el medio ambiente y los cuerpos de agua, generando una invitación al espectador a repensar su relación con los ecosistemas.

Además de su componente visual, la instalación traza líneas de trabajo colaborativo con artesanos locales, fortaleciendo el tejido comunitario alrededor del proyecto.

La instalación se alinea con la reflexión sobre Poder actuar, poder de acción que tiene la convocatoria de Intersección que lanza la AFP año con año.

En este caso, el río Atoyac, contaminado por actividades industriales y domésticas, funciona como símbolo del impacto de las decisiones colectivas en la sostenibilidad o deterioro de un ecosistema compartido.

Así, al obra de Jordan Rangel, un artista cuya práctica se centra en la creación de instalaciones y esculturas interactivas que exploran escenarios especulativos, propone que la transformación es posible cuando se reconoce la participación de los individuos y las comunidades en la construcción de un futuro sustentable.

El creador poblano se caracteriza por la experimentación constante con materiales y por establecer intersecciones significativas entre los saberes de las humanidades y las ciencias, poniendo a la ciencia ficción como el elemento que “traza las fronteras de nuevas formas de entender el mundo”.

Actualmente, Rangel Rojas desarrolla un proyecto editorial sobre la cerámica en la cuenca de Puebla, investigando las posibilidades plásticas del uso de residuos en mantos acuíferos y cenizas volcánicas. Su obra ha sido exhibida de manera individual y colectiva en museos, galerías y festivales de México y Europa, destacando participaciones en Mutek MX, Platoon Año Dual México-Alemania y el Año Internacional de la Luz.

Entre sus reconocimientos se encuentran el tercer lugar en el Encuentro Patio Efímero, en su cuarta edición; su selección en el concurso nacional Arte abierto, arte para todos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que le permitió realizar una exposición individual en el Museo Universitario Leopoldo Flores. Asimismo, fue merecedor por dos años consecutivos a la beca de Innovación artística por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

La instalación Agua de tiempo. Vida y muerte del Atoyac se podrá visitar hasta el 22 de noviembre en la AFP, ubicada en la 2 Sur 4920, en San Baltazar Campeche, de lunes a viernes con entrada libre.