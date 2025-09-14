El poeta Adrián Mendieta lleva su voz tlaxcalteca a China en el Festival Internacional de Poesía Joven

El poeta tlaxcalteca Adrián Mendieta Moctezuma ya se encuentra en China para participar en el Festival Internacional de Poesía Joven China–Latinoamérica, una cita que reunirá a escritores de distintos países en Beijing y Xi’an. Aunque su presencia se inserta dentro de la delegación mexicana, él mismo enfatiza que lleva consigo, sobre todo, la representación de Tlaxcala.

“Escribo desde Tlaxcala, desde un lugar que tiene una historia muy marcada, con sus particularidades y estigmas, y eso se manifiesta en mi obra. No es solo México, es mi tlaxcaleidad la que viaja conmigo”, afirmó el autor antes de iniciar las actividades del festival.

Mendieta explicó que la invitación llegó de manera inesperada. “Me sorprendí porque no hubo convocatoria. Un día me llegó un correo en mayo y pensé que era spam. No me pidieron nada, ni dinero ni trámites raros, y en junio ya estaba la invitación oficial”, recordó.

El evento, organizado por la Asociación de Escritores de China, busca tender puentes entre la literatura joven latinoamericana y la tradición poética china. Según el poeta, se trata de un diálogo cultural y académico en el que se discutirán las raíces, la memoria y la relación entre civilizaciones antiguas.

El festival contempla lecturas en espacios emblemáticos como la Muralla China y el sitio arqueológico de los Guerreros de Terracota. Además, los escritores invitados participarán en coloquios en universidades donde debatirán sobre literatura joven y globalización.

Para estas presentaciones, Mendieta eligió cinco poemas representativos de su obra, incluyendo textos inéditos y fragmentos de su libro El ahogo de un cuerpo angustiado. También preparó un ensayo en el que reflexiona sobre identidad, juventud y memoria histórica.

“Aunque en mi obra no está directamente presente lo mítico ni las antiguas civilizaciones, en el ensayo busqué resaltar que escribo desde Tlaxcala. Hablo de cómo, aunque uno piense que no está conectado con el pasado”, compartió.

El poeta no evita el peso histórico de su origen. Señaló que Tlaxcala sigue marcada por el estigma de la “traición” ligado al mestizaje y la conquista, un tema que él reivindica desde la escritura como parte de una identidad viva y compleja.

“Mi condición, mi tlaxcaleidad, se manifiesta en mi obra aunque no lo busque explícitamente. Está ahí, porque es imposible desligarse de los orígenes y de la historia de esta tierra”, sostuvo.

En ese sentido, Mendieta afirma que su viaje no solo se trata de compartir poesía, sino de proyectar la voz de un territorio que suele estar relegado en la narrativa nacional. “Para mí era importante decir que vengo de Tlaxcala, que esa es la raíz desde la cual escribo”, enfatizó.

El festival se desarrolla del 13 al 21 de septiembre, con un programa que combina lecturas públicas, visitas culturales y encuentros con poetas chinos. Además de las presentaciones, se prevé la publicación de sus textos traducidos al mandarín en revistas literarias especializadas.

Mendieta concluye que su presencia en este espacio es también una oportunidad de romper estereotipos. “Me invitan por mi escritura, no por representar un canon. Y eso me hace pensar que la poesía escrita desde Tlaxcala también puede dialogar con el mundo”, dijo.

