Viernes, noviembre 14, 2025
29 proyectos de Puebla reciben más de 2.5 millones de pesos como parte del PACMYC

29 proyectos culturales resultaron beneficiados en la convocatoria 2025 del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias.
Paula Carrizosa

29 proyectos culturales que se desarrollarán en 18 municipios de Puebla resultaron beneficiados en la convocatoria 2025 del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

En la edición 2025, los proyectos seleccionados en la convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura federal y la Secretaría de Arte y Cultura estatal recibieron apoyos económicos que van desde 56 mil 350 pesos hasta los 100 mil pesos, con un monto total de dos millones 544 mil 836 pesos. 

Los municipios beneficiados fueron Aquixtla, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Huehuetla, Hueyapan, Lafragua, Naupan, Puebla, San Nicolás Buenos Aires, San Pedro Cholula, Tepanco de López, Teziutlán, Yehualtepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla y Zoquitlán.

En un acto celebrado días atrás en Casa de Cultura, a puerta cerrada, el subsecretario de Arte Aurelio Leonor Solís señaló que con estas acciones se fortalece la identidad y diversidad cultural, al impulsar planes que preservan los conocimientos y las manifestaciones que enriquecen el patrimonio de la entidad.

El PACMYC es impulsado desde 1989 por la Secretaría de Cultura federal, mediante la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU)

Su finalidad es fortalecer las expresiones comunitarias que conforman la cultura popular mexicana. 

El apoyo financia iniciativas que promueven la identidad, las tradiciones y los saberes colectivos, con la participación de pueblos originarios, afrodescendientes y mestizas, así como de colectivos, mayordomías, cofradías, consejos de ancianos y gremios de creadoras y creadores.

 

En el mismo acto de entrega, también se dieron a conocer los resultados de los 11 proyectos apoyados por el PACMYC 2024, los cuales concluyeron en proyectos orientados al rescate de danzas tradicionales, rituales y artesanías en textiles, fibras vegetales, cartonería y alfarería, además del registro audiovisual de expresiones culturales comunitarias.

