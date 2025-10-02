2 de octubre en Tlatelolco: Huella imborrable

El 2 de octubre en México, fecha de la masacre de Tlatelolco de 1968, en la que un movimiento estudiantil que exigía justicia, libertades democráticas y mejores condiciones, fue brutalmente reprimido. No se trata solo de un hecho histórico, sino de un símbolo de lucha y memoria que sigue vigente.

A 57 años de la tragedia, una forma de mantener viva esa memoria histórica es a través del cine, la literatura y otros materiales que recogen testimonios, análisis y miradas sobre aquellos hechos; y que permiten acercarse a las voces que siguen exigiendo verdad y justicia.

A continuación se presentan algunos de estos materiales que han logrado captar de manera significativa los hechos trágicos que ocurrieron allá en el 68.

Películas

Rojo Amanecer (1989), Director: Jorge Fons: los eventos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, como respuesta al movimiento estudiantil en el país.

Borrar de la memoria (2010), Director: Alfredo Gurrola: una historia de amor se transforma en una historia de persecuciones y asesinatos sin esclarecer en el contexto de la masacre estudiantil de octubre de 1968. Más de 40 años después, un periodista tenaz se da a la tarea de aclarar los crímenes bajo condiciones muy peligrosas, con el objetivo de llevar la verdad ante la justicia.

No nos moverán (2024), Director: Pierre Saint-Martin: Socorro es una testaruda abogada obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano durante la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México. Después de décadas de espera, recibe la pista faltante para encontrar al soldado, lo que la lleva a conjurar un plan de venganza poniendo en riesgo su patrimonio, su familia, e incluso su vida.

Canoa (1976), Director: Felipe Cazals: esta ficción, basada en los hechos ocurridos en septiembre de 1968 en el pueblo de San Miguel Canoa (Puebla), utiliza recursos del lenguaje documental para denunciar el ataque a cinco jóvenes universitarios.

Tlatelolco, verano del 68 (2013-2018), Director: Carlos Bolado: película y miniserie mexicana de 12 episodios basada en hechos reales, estrenada en 2013 y 2018. Durante el movimiento estudiantil de México de 1968, una chica rica y un joven pobre se enamoran apasionadamente.

Documentales

El grito (1968), Director: Leobardo López Arretche: testimonio sobre el movimiento estudiantil de 1968 en la ciudad de México, desde el mes de julio hasta la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Imágenes de las manifestaciones y la represión hasta culminar con la inauguración de los Juegos Olímpicos.

El memorial del 68 (2008), Director: Nicolás Echevarría: a partir del testimonio de 57 personas, se reconstruye la memoria colectiva de aquellos días explorando tanto las experiencias personales como el impacto histórico del movimiento.

Historia de un documento (1971), Director: Óscar Menéndez: realizado en Francia con material fílmico resguardado por el propio Menéndez y Rodolfo Alcaraz, el cortometraje recupera imágenes y documentos enviados desde México para dar cuenta del encarcelamiento de estudiantes en Lecumberri, acusados de difundir ideas comunistas.

Libros

La noche de Tlatelolco (1971), Elena Poniatowska: se reconstruye desde múltiples voces el clima de protesta, la represión y las consecuencias del hecho. Una crónica construida con testimonios de estudiantes, familiares, maestros, periodistas e incluso agentes del Estado.

Los días y los años (1971), Luis González de Alba: narrada desde la experiencia del autor, quien pasó años en Lecumberri, esta obra alterna dos planos: los días de agitación estudiantil y los años en prisión.

El león que se agazapa (1981), Norberto Trenzo: crónica que entrelaza la vida de tres estudiantes y un periodista, revelando no solo los hechos visibles del movimiento del 68, sino los efectos laterales.

Los testigos (1985), Emma Prieto: esta novela explora cómo los eventos del movimiento del 68 trascienden a las generaciones posteriores.

Muertes de aurora (2004), Gerardo de la Torre: ambientada en la época del 68, esta obra combina la ficción con la denuncia social, la muerte de Aurora funciona como símbolo de la represión, la censura y la opresión política.

El 68. La tradición de la resistencia (2008), Carlos Monsiváis: un ensayo que reflexiona sobre el lugar del movimiento estudiantil en la cultura mexicana. Monsiváis analiza cómo el 68 se institucionaliza, se resignifica y se convierte en parte de una tradición de resistencia frente al autoritarismo.

Octubre dos. Historias del movimiento (2023) Mario Ortega Olivares: una compilación reciente de relatos y testimonios del movimiento estudiantil. Ortega Olivares rescata voces poco escuchadas, promoviendo una mirada plural y viva del 2 de octubre.

Senderos de vida: memorias de solidaridad, represión y lucha (2024), Américo Saldivar: un testimonio autobiográfico que entreteje solidaridad con los movimientos estudiantiles, experiencias de represión y resistencias personales. La obra muestra cómo la lucha no termina el 2 de octubre, sino que forma parte de un devenir colectivo que sigue reclamando justicia.

Rebeldía, Tlatelolco y cárcel en Lecumberri (2024), Francisco Colmenares: este libro analiza la relación entre la disidencia, la represión y el sistema penal mexicano, con énfasis en lo vivido en Lecumberri tras el 68.