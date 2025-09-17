Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasCiencia y tecnología

Presentan en Perú fósil parecido a delfín de hace 12 millones de años

Paleontólogos exhibieron el fósil de una especie poco estudiada de delfín marino de 12 millones de antigüedad hallado en el sur de Perú.
Los restos del fósil fueron encontrados en el desierto de Ocucaje, una zona calurosa a unos 330 km al sur de Lima, dijo el paleontólogo Mario Urbina, que participó en el hallazgo. Imagen del 17 de septiembre de 2025. Foto Ap
La Jornada

Lima. Paleontólogos exhibieron este miércoles el fósil de una especie poco estudiada de delfín marino de 12 millones de antigüedad hallado en el sur de Perú.

De tres metros y medio, el esqueleto petrificado del espécimen Lomacetus fue hallado casi en perfecto estado durante una excavación en el desierto de Ocucaje.

Los restos del fósil fueron encontrados en julio en el desierto de Ocucaje, una zona calurosa a unos 330 kilómetros al sur de Lima, dijo en una conferencia de prensa el paleontólogo Mario Urbina, que participó en el hallazgo.

Leer también: Nuevas especies de famoso pez ‘fósil viviente’, ocultas durante 150 años en museos

“Ocucaje era una cosa muy especial”, afirmó. “Los animales venían a reproducirse, era como un gran hotel, porque en esta parte de la costa había montañas que corrían paralelas a la costa y que servían de barrera a las corrientes marinas”, dijo.

Urbina, que ha presentado antes otros restos prehistóricos, manifestó que el desierto formaba parte de una capa geológica de mar que permaneció por 45 millones de años.

En enero de este año el equipo de arqueólogos del estatal Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMET) presentó el fósil pariente de un tiburón blanco de 9 millones de años, en la zona desértica y seca en la cuenca de Pisco, considerada por investigadores como un cementerio de antiguas especies marinas.

Te recomendamos: Fósil revela ballena prehistórica de ojos grandes y dientes afilados en Australia

Los investigadores del instituto, que presentaron por primera vez el fósil de la especie marsopa o antiguo delfín, afirmaron que el nuevo esqueleto descubierto en Ocucaje tiene una edad aproximada de “entre ocho a 12 millones de años”.

“Este fósil nos permite interpretar, como era la geografía del pasado, cómo es que los límites de la costa actual no eran siempre los mismos. Hace ocho millones de años era diferente el clima, diferente la línea de costa”, manifestó el geólogo del instituto, Cesar Chacaltana, durante la presentación.

En otras regiones de Perú fuera de su costa también se han encontrado restos prehistóricos. En abril de 2024 expertos presentaron el cráneo fosilizado de delfín de río más grande conocido y que habitó la Amazonia hace unos 16 millones de años.

Leer más: Hallan fósil de mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Máquina de “partículas fantasma” de China podría resolver los misterios de la ciencia

La Jornada -
Durante años, los físicos han estado desconcertados por el descubrimiento de misteriosas partículas fantasma. Su nombre científico es neutrinos, partículas subatómicas neutras sin carga eléctrica....
Ciencia y tecnología

Científicos crean modelo de IA para predecir enfermedades en pacientes

La Jornada -
París. Científicos anunciaron este miércoles que habían creado un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir diagnósticos médicos con años de antelación, basándose en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Hallan fósil de ballena que vivió en Australia hace 26 millones de años

La Jornada -
Canberra. Investigadores en Australia descubrieron una antigua ballena con dientes afilados que habitó los mares de ese territorio hace 26 millones de años. El fósil...

Hallan fósil de mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena

La Jornada -
Santiago. Científicos descubrieron el fósil de un mamífero, del tamaño de un pequeño ratón, que vivió en la era de los dinosaurios en la...

Más noticias

Máquina de “partículas fantasma” de China podría resolver los misterios de la ciencia

La Jornada -
Durante años, los físicos han estado desconcertados por el descubrimiento de misteriosas partículas fantasma. Su nombre científico es neutrinos, partículas subatómicas neutras sin carga eléctrica....

Científicos crean modelo de IA para predecir enfermedades en pacientes

La Jornada -
París. Científicos anunciaron este miércoles que habían creado un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir diagnósticos médicos con años de antelación, basándose en...

En Chicago, latinos temen incluso ir a la iglesia por las redadas migratorias

La Jornada -
Chicago. Francisco Arriaga ofrece una cena semanal en el sótano de una iglesia de Chicago, pero últimamente no pone muchas mesas porque los fieles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025