Jueves, octubre 16, 2025
NoticiasCiencia y tecnología

Niveles de CO2 alcanzaron su nivel más alto jamás registrado, revela informe

Los niveles de dióxido de carbono alcanzaron su nivel más alto jamás registrado, lo que podría aumentar el calentamiento del planeta.
Incendio en Los Ángeles, en imagen de archivo. Foto Ap
La Jornada

Ginebra. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron su nivel más alto jamás registrado, lo que podría aumentar el calentamiento del planeta y provocar fenómenos climáticos más extremos, mostró un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Entre 2023 y 2024, la concentración promedio mundial de dióxido de carbono aumentó en 3.5 partes por millón, el mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957, según el informe, publicado antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará el mes que viene en Brasil.

Reducir emisiones

La quema de combustibles fósiles y el aumento de los incendios forestales, sobre todo en Sudamérica, impulsaron el alza de los niveles de dióxido de carbono en el pasado año, señala el informe, y subraya la necesidad de hacer más para reducir las emisiones.

Leer también: México se calienta más que el promedio del planeta: UNAM

“El calor atrapado por el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero está acelerando nuestro clima y provocando fenómenos meteorológicos más extremos”, dijo Ko Barrett, vicesecretario general de la OMM.

Las concentraciones de metano y óxido nitroso, otros importantes gases de efecto invernadero, también alcanzaron niveles récord, aumentando 16 y 25 por ciento, respectivamente, con respecto a los niveles preindustriales, mientras que el dióxido de carbono aumentó 52 por ciento.

“Este gas (dióxido de carbono) se acumula en la atmósfera. Tiene una vida muy larga (…) cada molécula que se emita a la atmósfera tendrá un impacto global”, señaló Oksana Tarasova, responsable científica de la OMM, en una sesión informativa en Ginebra.

Te recomendamos: Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Alrededor de 50 por ciento de las emisiones de carbono son absorbidas por los bosques, la tierra y los océanos, sin embargo, la capacidad de estos llamados sumideros de carbono para absorber los gases está disminuyendo, indicó Tarasova.

 

“Dependemos de los sistemas naturales para que nos ayuden a compensar nuestros impactos, y esos sistemas están tan estresados que empiezan a reducir su ayuda”, explicó Tarasova.

Los árboles de la Amazonia, por ejemplo, se estresaron por el aumento de las temperaturas y la escasez de lluvias durante el calentamiento periódico en el Océano Pacífico oriental conocido como El Niño en 2023, y el inicio de la sequía que continuó en 2024, mencionó.

“Si el árbol está estresado, si no tiene agua y tiene una temperatura muy alta (…) no hace la fotosíntesis”, afirmó Tarasova.

Leer más: Medio grado más hará que la tierra inhabitable se triplique

Temas

Más noticias

Internacional

Autoriza Trump a la CIA intervenir en Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó ayer que dio autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de...
Nacional

Hay campaña de desinformación contra la reforma a la Ley de Amparo: Zaldívar

La Jornada -
Ciudad de México. El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, acusó que hay una campaña de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Por erosión, arrecifes coralinos del Caribe “pierden su capacidad de proteger costas”

La Jornada -
Los arrecifes coralinos del Caribe mexicano atraviesan una situación crítica, pues están perdiendo su capacidad de ser protectores costeros, a raíz del aumento en...

Advierte Trump que EU “hará volar por los aires” a narcotraficantes en el Caribe

La Jornada -
Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Venezuela que "hará saltar por los aires" a los narcotraficantes en aguas del...

Bárcena lamenta el gasto militar global y aboga por proteger el medio ambiente en AL y el Caribe

La Jornada -
Lilian Hernández Osorio Ciudad de México. Ante un contexto global complicado, en el que el cambio climático está causando estragos tanto en México como en...

Más noticias

Autoriza Trump a la CIA intervenir en Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó ayer que dio autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de...

Hay campaña de desinformación contra la reforma a la Ley de Amparo: Zaldívar

La Jornada -
Ciudad de México. El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, acusó que hay una campaña de...

“Hay momentos para devolver el golpe y hay momentos para hablar”: Carney sobre aranceles

La Jornada -
Ottawa. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó este jueves los llamamientos a tomar represalias contra Estados Unidos por sus aranceles sobre algunas...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025