Viernes, octubre 10, 2025
Identifican al ‘dragón espada’, nueva especie de reptil marino prehistórico

Investigadores británicos identificaron una nueva especie de reptil marino prehistórico el
El esqueleto incluye un cráneo con una órbita (ojo) enorme y un largo hocico en forma de espada. El "dragón espada de Dorset" es lo que se podría llamar "una pieza que faltaba en el rompecabezas de los ictiosaurios". Foto Universidad de Mánchester / Afp
La Jornada

Londres. Investigadores británicos identificaron una nueva especie de reptil marino prehistórico de la familia de los ictiosaurios, el “dragón espada de Dorset”, anunció este viernes la Universidad de Mánchester.

El esqueleto casi completo de este animal, descubierto en 2001 por un coleccionista cerca de Golden Cap, un acantilado ubicado en la “Costa Jurásica” del condado de Dorset, no había sido formalmente identificado hasta ahora.

Dorset es una región del sur de Inglaterra conocida por sus numerosos fósiles de dinosaurios.

Este ictiosaurio, “del tamaño de un delfín”, cuyo nombre científico es Xiphodracon goldencapensis, o ‘dragón espada de Dorset’, es “el único ejemplar conocido de su especie y ayuda a llenar una importante laguna” en la comprensión de la evolución de los ictiosaurios a lo largo del tiempo, explicó en un comunicado la Universidad de Mánchester, donde trabaja el paleontólogo Dean Lomax, uno de los tres investigadores responsables del hallazgo.

El esqueleto, que pertenece al Museo Real de Ontario, en Canadá, incluye un cráneo con una órbita (ojo) enorme y un largo hocico en forma de espada.

Los investigadores, cuya investigación fue publicada este viernes en la revista Papers of Palaeontology, estiman que el animal medía unos tres metros de largo y se alimentaba de peces y calamares.

Los científicos creen que probablemente se trata del reptil marino prehistórico más completo del mundo correspondiente a la edad del Pliensbachiense, una etapa del Jurásico Inferior que tuvo lugar entre hace 192 y 184 millones de años.

“Recuerdo haber visto este esqueleto por primera vez en 2016. En ese momento, sabía que era inusual, pero no esperaba que desempeñara un papel tan crucial en llenar una laguna en nuestra comprensión del complejo cambio de fauna durante el Pliensbachiense”, explicó el profesor Lomax.

 

El Xiphodracon es lo que se podría llamar “una pieza que faltaba en el rompecabezas de los ictiosaurios”, entre las especies que desaparecieron al inicio de ese período y las que aparecieron posteriormente, añadió el investigador.

