IA: copias virtuales de mujeres con cáncer permitirán avances en medicina de precisión

Madrid. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España lidera un proyecto que busca desarrollar réplicas virtuales de mujeres con cáncer avanzado mediante inteligencia artificial, las llamadas gemelas digitales, que permitirían en el futuro personalizar los tratamientos y anticiparse con precisión a la evolución de la enfermedad.

Según explica el CNIO, una gemela digital es un modelo virtual que busca replicar con precisión el estado de salud de una paciente en tiempo real. A diferencia de las historias clínicas tradicionales, ésta integra múltiples capas de información, entre ellas: datos moleculares del tumor (ADN, proteínas, metabolismo), indicadores del organismo en tiempo real recogidos con relojes inteligentes (frecuencia cardiaca, sueño, actividad física), información emocional y de calidad de vida recopilada a través de una app y datos clínicos convencionales, como tratamientos y analíticas.

Te puede interesar: Mujeres son fundamentales en el desarrollo de fármacos: Lena Ruiz

Asimismo, el CNIO apunta que estos datos se van actualizando de manera constante, para permitir a los investigadores y médicos comprender mejor la evolución de la enfermedad y el impacto del tratamiento en cada paciente, prever efectos secundarios y ajustar las terapias en tiempo real.

El estudio, en el que participan nueve hospitales de toda España y dos universidades (Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III), tiene previsto incluir a 300 mujeres con cáncer de mama, pulmón o colon metastásico, justo antes de iniciar su tratamiento. En la actualidad, cuenta con 150 mujeres ya reclutadas.

El CNIO asegura que los primeros resultados, presentados en el congreso ESMO, muestran que es posible hacer un seguimiento remoto de calidad, y que los datos obtenidos son suficientemente robustos para entrenar modelos computacionales que permitirán predecir cómo se desarrollará la enfermedad de las pacientes.

El equipo investigador ya prepara la próxima presentación de resultados en el congreso ASCO 2025, que tendrá lugar en Chicago (EU) y representa el mayor encuentro de oncología del mundo. Allí se discutirá cómo los datos recogidos de forma remota –desde la actividad diaria hasta los estados emocionales– pueden ayudar a anticipar la respuesta temprana al tratamiento en cáncer metastásico.

También puedes leer: La electrónica orgánica transformará la medicina y la computación: experto

Edad biológica

El CNIO destaca que uno de los aspectos más innovadores de este proyecto es que no sólo mide lo que ocurre en el tumor, sino también cómo envejece el cuerpo de la paciente durante el tratamiento. Gracias a un nuevo modelo de reloj biológico, desarrollado también en el CNIO, es posible estimar la edad biológica real del organismo a partir del ADN, apunta el centro.

Este reloj molecular, explican, detecta con precisión si el cuerpo de la paciente está envejeciendo más rápido de lo esperado, lo que puede estar influido por el tipo de tumor, la toxicidad de los tratamientos o incluso por factores emocionales. Con esta información los médicos podrían valorar mejor el impacto del tratamiento, y ajustar la intensidad o la combinación de terapias según la situación biológica de cada persona.

El CNIO subraya que es la primera vez que esta herramienta se incorpora de manera práctica a un estudio de seguimiento clínico real. Aunque este proyecto se encuentra aún en fase de desarrollo y no tiene una finalidad curativa para las pacientes participantes, el CNIO resalta que sí que busca generar herramientas y conocimiento para transformar la medicina del futuro

Datos moleculares

Gracias a la combinación de datos moleculares, seguimiento remoto y medición de la edad biológica, se abre la puerta a una oncología más precisa y adaptada a cada persona, apunta el CNIO, que asegura que es una de las iniciativas de medicina personalizada más ambiciosas en España.

Liderado por el CNIO y financiado con 2.5 millones de euros para tres años, este proyecto público de investigación llamado técnicamente High-definition oncology in women’s cancer (Oncología de alta definición en cáncer femenino) es un proyecto de medicina personalizada de precisión financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con fondos de la Unión Europea (NextGenerationEU/PRTR). Forma parte de la iniciativa IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología) del ISCIII.

Leer más: Los primeros pasos de la biología en México reconstruye el desarrollo de esta disciplina