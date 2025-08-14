Hallan fósil de ballena que vivió en Australia hace 26 millones de años

Canberra. Investigadores en Australia descubrieron una antigua ballena con dientes afilados que habitó los mares de ese territorio hace 26 millones de años.

El fósil de cetáceo, de poco más de dos metros de largo, corresponde a un ejemplar juvenil, fue bautizado como Janjucetus dullardi y perteneció a un grupo de ballenas prehistóricas conocidas como mamíferos odóntidos.

Según detalla un estudio publicado en Zoological Journal of the Linnean Society, los mamíferos odóntidos misticetos dentados son conocidos únicamente en el Chattiense del sureste de Australia y Nueva Zelanda.

A pesar de tres especies nombradas (Janjucetus hunderi, Mammalodon colliveri y Mammalodon hakataramea), la mayoría del material de mamíferos odóntidos permanece sin describir.

Museos Victoria, organización de museos públicos más grande de Australia, reconstruyó la especie bautizada Janjucetus dullardi a partir del fósil bien preservado de un cráneo encontrado en 2019, en la Costa del Surf de Victoria (sureste), reportó Deutsche Welle.

Para que las personas tengan una idea, Ruairidh Duncan, uno de los investigadores principales, describió que es una pequeña ballena con ojos grandes y una boca llena de dientes afilados y cortantes”.

“Imagina la versión similar a un tiburón de una ballena barbada, pequeña y engañosamente adorable, pero definitivamente no inofensiva”, agregó.

