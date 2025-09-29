Lunes, septiembre 29, 2025
Descubren nueva especie de pequeño roedor en selva de Perú

Un equipo de científicos peruanos descubrió una nueva especie de roedor en una reserva de la selva central de Perú.
El pequeño roedor de color chocolate y patas largas fue encontrado en el Parque Nacional Tingo María de la región Huánuco. Fue bautizado como ‘Daptomys nunashae’. Imagen del 26 de septiembre de 2025. Foto de Úrsula Fajardo / Sernanp / Afp
La Jornada

Lima. Un equipo de científicos peruanos descubrió una nueva especie de roedor en una reserva de la selva central de Perú, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El pequeño roedor de color chocolate y patas largas fue encontrado en el Parque Nacional Tingo María de la región Huánuco. Fue bautizado como Daptomys nunashae.

“El hallazgo demuestra que las áreas naturales protegidas albergan especies desconocidas para la ciencia, y que su conservación es vital para la vida natural en el planeta”, señaló el Sernanp en un comunicado.

El descubrimiento fue publicado en la revista internacional Zootaxa, que presenta al roedor como un mamífero endémico.

El ratón de la familia de los sigmodontinos se caracteriza, además, por su cola uniforme coronada con un penacho blanco, el cráneo con procesos óseos bien desarrollados, un paladar largo y dentición pequeña.

“Rasgos que lo convierten en una especie única frente a especies del mismo género”, destacó el organismo estatal.

Con casi 5 mil hectáreas, el Parque Nacional Tingo María alberga una gran biodiversidad entre ellas muchas especies de aves (alrededor de 291), mamíferos, mariposas, orquídeas, anfibios y reptiles.

