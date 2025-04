Crearán planes de conservación para evitar la extinción del Conejo Omiltemi

Chilpancingo, Gro. Más de 120 años pasaron para que el Conejo de Omiltemi, especie endémica de Guerrero, fuera avistado por última vez. Hoy día, se ha detectado nuevamente en gran parte de comunidades de la entidad. Lo anterior lo confirmó Fernando Ruiz Gutiérrez, investigador y presidente de la organización Wild Felids Conservation, quien ha trabajado en esta región en la conservación del jaguar, el ocelote, y otras especies en peligro de extinción.

En entrevista, el investigador recordó que a partir del proyecto que desde 2009, se trabaja en la preservación del jaguar, hasta la fecha “en ese proceso, se registraron poblaciones de jaguar y de los demás felinos, pero también toda la fauna asociada que se encuentra en la zona; y la ventaja de las cámaras/trampas, permite registrar diferentes especies.

Señaló que en el caso del Conejo de Omiltemi, endémico de Guerrero, es un caso muy peculiar, debido a que la especie la recuperaron por 1900, por parte de un investigador estadounidense de apellido Nelson; pero lo registraron con pieles de cazadores locales. Este animalito es diferente al conejo que vemos comúnmente en las zonas bajas.

También puedes leer: Empresa de biotecnología asegura dar vida a lobo extinto hace 10 mil años; genetistas debaten hecho

Eso les llamó la atención, agregó: y se llevaron tres ejemplares, hicieron una revisión detallada de sus características morfológicas, medidas, coloraciones y demás; y resultó que es una especie nueva y de ahí varios investigadores estuvieron tratando de ubicarlo, pero no hubo suerte; nadie más había conocido ese conejo, ni lo había visto; estamos hablando del año 1904.

Ese fue, añadió Ruiz Gutiérrez, “el primer encuentro con ese conejo. Hubo varias revisiones y en 1998 lo declararon extinto. Después entre los años 1999 y 2003-2004, otra vez cazadores de Omiltemi, colectaron unos ejemplares y se los llevaron a investigadores de la UNAM, autores del libro Parque Estatal Omiltemi”.

Para 2009 “llegó un estadounidense a la zona de Puerto del Gallo (municipio de Heliodoro Castillo), que se encontró un conejito y le tomó una fotografía, que se puede encontrar en la plataforma de (revista) Naturaleza; al verla los investigadores, pensaron que podía ser el Conejo de Omiltemi, pero hasta ahí quedó”.

Justo en ese año iniciamos con el monitoreo del jaguar, en los Pueblos Santos: Santa Rosa, y San Miguel, pero teníamos la desventaja, que nunca habíamos visto el conejo; no sabíamos diferenciarlo del común; y las cámaras no tenían la calidad suficiente; tomamos fotos de los animales, entre ellos el Conejo de Omiltemi, pero no lo sabíamos.

También puedes leer: Pez cebra es un gran aliado en el estudio del autismo y trastornos neuronales: IICE / UV

El año pasado tuvimos un registro de uno de los conejitos, de un gazapo o cría, en la sierra de Jaleaca, muy llamativo y diferente a uno común; se contactó a investigadores del país y de la UNAM y se les enviaron fotos y videos. A la par, otro grupo encontró al conejo en la zona de Atoyac, y se empezó a revisar el trabajo; se encontraron registros en los Pueblos Santos desde 2009; en Tecpan. Podemos decir que tenemos el conejo, pero no sólo en Omiltemi, sino en buena parte de la sierra, con buena cobertura vegetal y condiciones ambientales.

Mencionó que el año pasado apareció en cámaras, en la zona Jaleaca, “no se tiene el cálculo de los ejemplares, aunque sigue estando en peligro de extinción, porque sus poblaciones no son grandes; debido a que su área de distribución a pesar de que se incrementó, no es muy amplia.

Manifestó que junto con la Secretaría del Medio Ambiente, nuestra asociación y con la Universidad Autónoma Metropolitana se empezará a generar información más robusta del conejo, con datos certeros; sabemos que incrementó su distribución desde Chilpancingo a Tecpan, y en otras partes de la sierra, hay ejemplares de Conejo de Omiltemi.

Por lo pronto se van a establecer estrategias de conservación, para que esta especie exclusiva de Guerrero, no se extinga.