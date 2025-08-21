Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de la evolución estelar.

Las estrellas pueden vivir desde millones hasta billones de años hasta que se quedan sin combustible. Las de mayor masa terminan con una explosión llamada supernova.

Con telescopios que miran profundamente en el espacio, los investigadores han observado muchas de estas explosiones. Las erupciones cósmicas tienden a desordenar las capas de una estrella moribunda, lo que dificulta que los científicos observen la estructura interna.

Pero ese no fue el caso del nuevo descubrimiento, una supernova llamada 2021yfj, ubicada en nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Las capas más externas de hidrógeno y helio de la estrella se desprendieron hace mucho tiempo, lo cual no fue sorprendente. Pero las densas capas más internas de silicio y azufre también se separaron durante la explosión.

“Nunca hemos observado una estrella que estuviera despojada a este nivel”, dijo Steve Schulze, de la Universidad Northwestern y miembro del equipo de descubrimiento que publicó la investigación el miércoles en la revista ‘Nature’.

El hallazgo aporta pruebas a las ideas que los científicos tienen sobre cómo se ven las grandes estrellas cerca del final de sus vidas, organizadas en capas con elementos más ligeros en el exterior y más pesados cerca del núcleo.

“Debido a que muchas de las capas se habían desprendido de esta estrella, esto básicamente confirmó cuáles eran esas capas”, afirmó Anya Nugent, quien estudia supernovas en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian y no participó en la nueva investigación.

Aún no se sabe cómo esta estrella se redujo tanto, si sus capas fueron lanzadas violentamente en las etapas finales de su vida o si fueron arrancadas por una estrella gemela. Futuras investigaciones podrían ofrecer pistas, aunque los científicos reconocen que tal evento puede ser difícil de captar nuevamente.