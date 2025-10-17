China pone en órbita 18 satélites para internet

Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció este viernes la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC, por sus siglas en inglés).

“El 17 de octubre a las 15:​08 hora local (7:08 GMT) el cohete portador Chang Zheng-6 despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan poniendo con éxito en la órbita un grupo de 18 satélites Qianfan”, indica el comunicado.

Se trata de la 601 misión de los cohetes de la serie Larga Marcha (Chang Zheng). La 600 misión conmemorativa se efectuó el jueves, según la CASC.

El proyecto Qianfan tiene por objetivo crear una línea de transmisión rápida de datos. Los primeros 18 satélites de la constelación de 13 mil aparatos fueron lanzados en agosto de 2024.