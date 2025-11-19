Miércoles, noviembre 19, 2025
Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

El gobierno firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio para que México pueda acceder a las supercomputadoras de Barcelona.
La presidenta Claudia Sheinbaum y Mateo Valero Cortés, director del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, el 19 de noviembre de 2025. Foto Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder a las supercomputadoras de Barcelona con el objeto de procesar datos importantes en ámbitos como predicciones meteorológicas, fiscales y otros temas. Durante la conferencia presidencial se dio la firma del convenio mediante el cual, a partir de enero, científicos mexicanos podrán procesar información nacional en ese centro de cómputo en España.

En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la próxima semana se formalizará el anuncio para la creación de una supercomputadora pública en México, que comenzará a desarrollarse en 2026. Será muy importante para el país contar con esta supercomputadora, que se tiene previsto será la más grande en América Latina.

Recordó que como parte de los cien puntos que anunció en el Zócalo durante su toma de posesión, uno de ellos era hacer de México una potencia científica. Para nuestro país es muy importante desarrollar la supercomputación para el desarrollo y procesamiento de datos que permitan enfrentar diversos temas de una manera más acertada. Dijo que esta supercomputadora podría estar conectada con las grandes computadoras que ya hay en la UNAM.

Sheinbaum dijo que con este avance científico hay una construcción de soberanía. Destacó que el acuerdo con este centro español es muy importante porque permitirá desde enero ya procesar datos muy importantes para, por ejemplo, prever los efectos de los desastres naturales.

“Queremos mayor desarrollo científico y tecnológico del país, con la inteligencia artificial y desarrollo de ciencias, no podríamos pensar en mayor soberanía sin tener una supercomputadora, depender de los demás con mecanismos de colaboración es importante pero contar con uno propio es fundamental”.

“El Estado tiene un papel muy importante para no depender de otros para desarrollo de capacidades mexicanas, tener un centro de cómputo porque colocará a México en mejores condiciones en la realidad actual”, dijo la mandataria.

El director de la Agencia Mexicana de la Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, dijo que el programa de supercomputo forma parte del Plan México destinado a “resolver problemas públicos y privados, con capacidad de computación elevada, en tiempos reducidos, la semana siguiente se anunciará la creación de la supercomputadora mexicana. Es un proyecto de la Agencia de Transformación Digital y Secretaría de Ciencia.

