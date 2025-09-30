Vía Pública debe evitar la venta ilegal de medicamentos en el tianguis de San Isidro, señala Gabriel Biestro

Al reconocer que en tianguis informales de la capital de Puebla, como el que se encuentra en Granjas de San Isidro, se venden medicamentos sin ningún tipo de regulación y productos de belleza de marcas de lujo a mitad de precio, Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo, pidió a la Dirección de Vía Pública incrementar las verificaciones en estos sitios.

El regidor explicó que la vigilancia y el control de la venta de medicamentos se encuentran bajo la competencia de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, señaló que la Secretaría General de Gobierno (SGG) debe aumentar la frecuencia de los rondines para detectar la venta irregular, advertir a las instancias federales y así evitar riesgos a la salud de los consumidores. Insistió en que la regulación de los tianguis y la supervisión de los bienes y servicios ofrecidos constituyen una obligación de los tres niveles de gobierno.

En entrevista sostuvo que el municipio atiende los aspectos que le corresponden dentro de su marco legal, aunque reconoció que resulta necesario reforzar la colaboración y la presencia en la vía pública. Subrayó la importancia de identificar los puntos de venta para notificarlos de manera formal y permitir que las autoridades federales y estatales actúen en consecuencia, sobre todo en el caso de medicamentos que ni siquiera pueden enviarse por paquetería.

“Se debe reforzar el tema de vía pública, de regulación de los espacios, esa es la parte más importante, como de medicamentos, de sustancias ilícitas, lo que se tiene que hacer en ese caso es dar aviso a quién corresponda, incluso hay medicamentos que ni siquiera se pueden enviar por paquetería, lo que se haría en el caso del municipio es detectar los lugares y dar aviso a las autoridades”, comentó.

El regidor pidió aguardar las próximas comparecencias de funcionarios tras el primer informe del alcalde José Chedraui Budib, programado para el 15 de octubre, donde la SGG, cargo de Francisco Rodríguez Álvarez, presentará el informe sobre la situación en mercados y tianguis del municipio capitalino.

Te recomendamos: Desalojan a los comerciantes informales de Medicina y el Hospital Universitario

Una investigación previa de La Jornada de Oriente evidencia que el tianguis de San Isidro, que se instala lunes, jueves y sábados en la prolongación de la 14 Sur, comercializa antibióticos y otros fármacos que requieren receta médica, como Vandix (amoxicilina), Charyn (azitromicina) y LACDOL (ketorolaco), además de insumos para controlar glucosa y analgésicos. La venta se realiza sin ningún tipo de control sanitario.

En otro segmento del tianguis, tres puestos ofrecen cosméticos, tratamientos capilares, cremas para acné o líneas de expresión, y productos de marcas reconocidas como La Roche, Eucerin, Avene o Channel, por debajo del valor original o incluso a mitad de precio.

Biestro reiteró la necesidad de aguardar el informe integral de la SGG para conocer en detalle el diagnóstico y canalizar medidas efectivas para los tianguis y mercados formales donde ocurren estas prácticas, al tiempo que subrayó la relevancia de una política pública que privilegie la salud y seguridad de la población.