Serán retiradas otras siete casetas del Centro Histórico de Puebla por carecer de permisos en vía pública: Segom

Al menos otras seis o siete casetas serán retiradas de calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla por carecer de permisos para instalarse en la vía pública, afirmó Francisco Rodríguez Álvarez, secretario de Gobernación municipal (Segom)

En entrevista, el titular de la dependencia afirmó que estas medidas no tienen únicamente que ver con los voceadores, sino con las estructuras en las que se vende otro tipo de artículos y no están regulados.

“El tema no es solamente con las voceadoras. Hay muchas casetas que no tienen ninguna autorización y ahí Desarrollo Urbano está haciendo las cancelaciones. Hay muchas casetas que están en vía pública que no tienen que ver con tema de voceadores que están en zonas prohibidas. Me hablaban de alguna zona específicamente, no de voceadores, son como siete u ocho”.

Expuso que la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana realiza los recorridos y hará las clausuras correspondientes en caso de confirmarse que carecen de la documentación necesaria.

Puedes leer: Desmontan dos casetas de periódicos en el Centro Histórico sin aviso y en vehículo sin placas

Manifestó que si se identifica que en esas casetas se incurre en situaciones ilícitas será responsabilidad de otras instancias realizar la investigación, pues lo único que corresponde a su dependencia es el reglamento de la vía pública.

El pasado 30 de octubre, La Jornada de Oriente publicó que sin previo aviso y a bordo de un vehículo sin placas, personal no identificado desmontó dos casetas de periódicos en el Centro Histórico de Puebla, en un operativo ocurrido la madrugada de este miércoles.

Pasada la 1 de la mañana, las propietarias de las casetas, ubicadas en la 3 Norte y 14 Poniente y 16 Poniente y 5 Norte, observaron cómo un grupo de personas usaba martillos y picos para desmantelar las estructuras, subiéndolas luego a un remolque enganchado a una camioneta de redilas blanca, sin placas, según videos en poder de La Jornada de Oriente.

Te puede interesa: Ayuntamiento capitalino retira nueve casetas de periódico en el Centro Histórico; voceadores reclaman que les quiten su sustento diario

Días después, el alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui Budib, afirmó que serán reubicadas las voceadoras, cuyas casetas de periódico fueron levantadas.

El alcalde afirmó que estaban puestas en lugares “no adecuados”, de los que ya habían sido retiradas por la administración pasada, por lo que se tomó la determinación de retirarlas de la 3 Norte y 14 Poniente y 16 Poniente y 5 Norte.