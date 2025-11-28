Viernes, noviembre 28, 2025
“Senderos de Paz” redujeron 90% la incidencia delictiva, asegura el secretario de Servicios Públicos

La Comuna de Puebla sumó 800 puntos rehabilitados.

A través de la colocación de lámparas y la rehabilitación del mobiliario urbano, se han reducido en un 90% la incidencia delictiva.
Patricia Méndez

Los “Senderos de Paz” han reducido en un 90 por ciento la incidencia delictiva en los lugares en los que se encuentran, a través de la colocación de lámparas y la rehabilitación del mobiliario urbano, aseguró el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina.

Los puntos referidos se ubicaron en zonas en dónde se reportó un mayor número de ilícitos, de acuerdo con un mapeo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo.

La estrategia contempla la rehabilitación del mobiliario urbano como bancas, fuentes, juegos infantiles o aparatos para hacer ejercicio, así como la podación de jardines y la instalación de puntos de luz.

Los “Senderos de Paz”, que actualmente suman 800, se encuentran en: parques, iglesias, escuelas y paraderos del transporte, con el objetivo de que la gente que vive en esas zonas o circula en ellas se sienta más segura.

“Con estos Senderos de Paz; hemos logrado reducir la inseguridad en estos espacios, cerca del 90 por ciento en estos puntos específicos con rondines de parte de la SSC, y nos ha dado buenos resultados”, refirió.

Es oportuno citar que el programa mencionado responde también a la estrategia de seguridad del gobierno federal.

