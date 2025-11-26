Miércoles, noviembre 26, 2025
Reserva la Comuna detalles del rescate de casonas para evitar especulación inmobiliaria en el Centro Histórico

El alcalde ya firmó un acuerdo con el INAH para dar paso al proyecto.

Se mantiene en la reserva el proyecto de rescate de casonas en el Centro Histórico, a fin de que no se genere una especulación inmobiliaria.
Patricia Méndez

El gobierno del municipio de Puebla mantiene en la reserva el proyecto de rescate de casonas en el Centro Histórico, a fin de que no se genere una especulación inmobiliaria que eleve los costos de los inmuebles y que esto inhiba la participación de empresarios en el proyecto.

Sin embargo, el proyecto avanza e incluso ya hubo un acuerdo firmado por el alcalde José Chedraui Budib con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), refirió el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

Interrogado sobre el tema en conferencia de prensa, señaló que el gobierno capitalino no emitirá información detallada sobre el proyecto debido a que esto provocaría una especulación inmobiliaria entre los inversionistas, lo que a su vez podría elevar estratosféricamente los precios de las casonas.

Puedes consultar: Gobierno de Puebla rehabilitará mil 600 viviendas en el Centro Histórico: AMIC

Insistió en que se busca que no ahuyentar a los empresarios que ya levantaron la mano para invertir en la rehabilitación de los inmuebles que están en la Zona de Monumentos de Puebla y que dentro del catálogo de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Hemos sido muy prudentes en este tema para no generar una especulación desmedida en este esfuerzo de recuperación del Centro Histórico, que eleve estratosféricamente los costos y que inhiba la posibilidad de que un particular rescate los inmuebles por un costo muy elevado”, explicó.

Leer más: Próximas remodelaciones en casonas del Centro Histórico estarán sujetas a un catálogo municipal y del INAH

En ese sentido, refirió que el proyecto, que tiene como objetivo repoblar el Centro Histórico, sigue en marcha y que se prevé que se concrete en los próximos meses, una vez que se afinen detalles con los empresarios que participarán así como con el gobierno del estado, que también impulsa el programa de recuperación de dichos espacios.

Es importante recordar que en julio pasado, el municipio llevó a cabo el reordenamiento de comerciantes informales para librar las principales calles de la Zona de Monumentos, tales como el corredor 5 de Mayo y las avenidas aledañas al zócalo.

El gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal José Chedraui Budib plantearon un proyecto conjunto con la iniciativa privada para recuperar y habitar casonas, reactivando vivienda y flujo comercial en el primer cuadro. Chedraui anunció que, en una primera etapa, serían intervenidos 50 inmuebles de un total de alrededor de 1 mil 200 casonas inventariadas.

Te recomendamos: La Comuna intervendrá fachadas de 16 casonas históricas en la tradicional “calle de los dulces

