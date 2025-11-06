Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Puebla suma 90 tiendas como puntos de auxilio para mujeres víctimas de acoso; van ocho casos atendidos

La meta del programa es contar con 326 establecimientos.

El programa “Punto Seguro” suma ya 90 puntos de auxilio para mujeres en Puebla y prevé alcanzar 326 establecimientos, con personal capacitado para emergencias.
Las tiendas de conveniencia “Punto Seguro” en Puebla ofrecen auxilio inmediato a mujeres ante situaciones de acoso o riesgo.
Patricia Méndez

En la capital poblana, 90 tiendas de conveniencia forman parte del programa “Punto Seguro”, estrategia dirigida a brindar atención inmediata a mujeres víctimas de acoso sexual o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Hasta la fecha, en estos puntos se han reportado y resuelto ocho casos que requirieron intervención de personal capacitado.

Según lo informado por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género ante la Comisión homóloga del Cabildo, el programa involucra la capacitación de 2 mil 400 personas que laboran en casi 100 sucursales de Oxxo, tanto en la zona urbana como en las 17 juntas auxiliares. La meta consiste en alcanzar 326 establecimientos a lo largo del municipio.

La funcionaria Xel Nefris Herrera Cuamatzin, directora de Sinergias de la Secretaría, detalló que cada establecimiento muestra en su entrada una calcomanía distintiva y un “violentómetro”, herramienta diseñada para informar sobre los grados de violencia que enfrentan las mujeres y alertarlas sobre situaciones que en ocasiones pasan inadvertidas.

El personal de las tiendas y de la secretaría recibió capacitación en derechos humanos, impartida por una empresa privada, cuyo nombre no fue revelado en la sesión informativa. Los protocolos de actuación incluyen, además, coordinación con la policía municipal que opera bajo lineamientos federales y atiende a las víctimas sólo cuando es estrictamente necesario y sin entorpecer su decisión de buscar apoyo jurídico o psicológico.

Al recibir auxilio, cada víctima elige si desea canalización a instancias jurídicas o de apoyo emocional. En caso de que se niegue, el personal del programa está obligado a respetar su voluntad, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría.

La dependencia adelantó que en breve difundirá un mapeo digital y físico para que mujeres y comunidad en general conozcan la ubicación exacta de los puntos de auxilio, permitiendo así que los espacios identifiquen una alternativa de resguardo inmediato ante un posible riesgo en la vía pública o en cualquier espacio urbano de la ciudad.

Durante la sesión, la regidora priísta Shirley Ponce Luna criticó que los integrantes de la oposición en el cabildo carecen de información suficiente sobre el programa, motivo por el cual solicitó a la dependencia reforzar la comunicación y transparencia con los distintos sectores políticos.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Advierten científicos que el orbe está por entrar en la era de los huracanes categoría 6

La Jornada -
Tras arrasar Jamaica y Cuba, el huracán Melissa se interna en el Atlántico, y algunos científicos advierten que ya estamos entrando en la era...
Ciencia y tecnología

Documentan por primera vez ataque de orcas a crías de tiburón blanco

La Jornada -
California. Por primera vez, científicos documentaron a orcas cazando tiburones blancos en una zona de cría. Utilizaron una técnica para voltearlos boca arriba, inmovilizarlos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:59

El PAN no puede criticar el tema de seguridad, hizo de Puebla el primer lugar de robo de combustible: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó un fuerte señalamiento contra el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, acusando a sus anteriores administraciones de...

Sistema judicial entorpece juicio contra López Zavala por feminicidio: Monzón

Isaí Pérez Guarneros -
Tras cumplirse siete meses del juicio oral contra Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, por el feminicidio de la...

Si desaparecen los OPLE elecciones podrían resultar más caras para el INE: consejeros del IEE

Efraín Núñez -
La desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), como el de Puebla, podría traducirse en procesos electorales más costosos y complejos para el Instituto Nacional Electoral (INE),...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025