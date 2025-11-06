Puebla suma 90 tiendas como puntos de auxilio para mujeres víctimas de acoso; van ocho casos atendidos

En la capital poblana, 90 tiendas de conveniencia forman parte del programa “Punto Seguro”, estrategia dirigida a brindar atención inmediata a mujeres víctimas de acoso sexual o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Hasta la fecha, en estos puntos se han reportado y resuelto ocho casos que requirieron intervención de personal capacitado.

Según lo informado por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género ante la Comisión homóloga del Cabildo, el programa involucra la capacitación de 2 mil 400 personas que laboran en casi 100 sucursales de Oxxo, tanto en la zona urbana como en las 17 juntas auxiliares. La meta consiste en alcanzar 326 establecimientos a lo largo del municipio.

La funcionaria Xel Nefris Herrera Cuamatzin, directora de Sinergias de la Secretaría, detalló que cada establecimiento muestra en su entrada una calcomanía distintiva y un “violentómetro”, herramienta diseñada para informar sobre los grados de violencia que enfrentan las mujeres y alertarlas sobre situaciones que en ocasiones pasan inadvertidas.

El personal de las tiendas y de la secretaría recibió capacitación en derechos humanos, impartida por una empresa privada, cuyo nombre no fue revelado en la sesión informativa. Los protocolos de actuación incluyen, además, coordinación con la policía municipal que opera bajo lineamientos federales y atiende a las víctimas sólo cuando es estrictamente necesario y sin entorpecer su decisión de buscar apoyo jurídico o psicológico.

Al recibir auxilio, cada víctima elige si desea canalización a instancias jurídicas o de apoyo emocional. En caso de que se niegue, el personal del programa está obligado a respetar su voluntad, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría.

La dependencia adelantó que en breve difundirá un mapeo digital y físico para que mujeres y comunidad en general conozcan la ubicación exacta de los puntos de auxilio, permitiendo así que los espacios identifiquen una alternativa de resguardo inmediato ante un posible riesgo en la vía pública o en cualquier espacio urbano de la ciudad.

Durante la sesión, la regidora priísta Shirley Ponce Luna criticó que los integrantes de la oposición en el cabildo carecen de información suficiente sobre el programa, motivo por el cual solicitó a la dependencia reforzar la comunicación y transparencia con los distintos sectores políticos.