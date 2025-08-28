Miércoles, agosto 27, 2025
Presentan plataforma digital para declaraciones patrimoniales en el municipio de Puebla

El gobierno municipal formaliza convenio con el SESEAP contra la corrupción

Patricia Méndez

El presidente municipal, José Chedraui Budib, encabezó la formalización de un acuerdo con la a Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEAP), el cual busca robustecer la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública local.

El convenio se vincula a la Plataforma Digital Nacional y Estatal, por medio de la interconexión al Sistema de Declaraciones (S1), exigida por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Chedraui Budib aseguró que la presentación de esta plataforma y la firma del convenio responden a la demanda de la ciudadanía y de la presidenta Claudia Sheinbaum, para asegurar transparencia en cada ejercicio público.

“Con este paso, contribuimos al objetivo estatal de rendición de cuentas sobre lo que se hace y dónde se hace”, afirmó.

El acuerdo establece las bases para el desarrollo de la Política Estatal Anticorrupción y establece mecanismos de intercambio de información entre el municipio y el sistema nacional, alineado a la política anticorrupción vigente.

En tanto, la contralora municipal Dulce Lilia Rivera Aranda calificó el avance como fundamental para garantizar certeza legal, seguimiento patrimonial y confianza ciudadana en el servicio público.

Por su parte, Georgina Cesín Andrade, secretaria ejecutiva del SESEAP, destacó que el combate a la corrupción requiere la cooperación entre dependencia y sociedad. La interconexión al Sistema de Declaraciones facilitará el monitoreo del patrimonio, intereses y declaraciones fiscales de las y los servidores públicos, integrando datos a la Plataforma Digital Nacional.

El convenio permanecerá vigente hasta el 14 de octubre de 2027 y representa el cumplimiento de las exigencias normativas que dictan la obligatoriedad de participar en el sistema digital para el combate a la corrupción en Puebla.

