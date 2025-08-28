Presentan plataforma digital para declaraciones patrimoniales en el municipio de Puebla

El presidente municipal, José Chedraui Budib, encabezó la formalización de un acuerdo con la a Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEAP), el cual busca robustecer la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública local.

El convenio se vincula a la Plataforma Digital Nacional y Estatal, por medio de la interconexión al Sistema de Declaraciones (S1), exigida por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Chedraui Budib aseguró que la presentación de esta plataforma y la firma del convenio responden a la demanda de la ciudadanía y de la presidenta Claudia Sheinbaum, para asegurar transparencia en cada ejercicio público.

“Con este paso, contribuimos al objetivo estatal de rendición de cuentas sobre lo que se hace y dónde se hace”, afirmó.

El acuerdo establece las bases para el desarrollo de la Política Estatal Anticorrupción y establece mecanismos de intercambio de información entre el municipio y el sistema nacional, alineado a la política anticorrupción vigente.

En tanto, la contralora municipal Dulce Lilia Rivera Aranda calificó el avance como fundamental para garantizar certeza legal, seguimiento patrimonial y confianza ciudadana en el servicio público.

Por su parte, Georgina Cesín Andrade, secretaria ejecutiva del SESEAP, destacó que el combate a la corrupción requiere la cooperación entre dependencia y sociedad. La interconexión al Sistema de Declaraciones facilitará el monitoreo del patrimonio, intereses y declaraciones fiscales de las y los servidores públicos, integrando datos a la Plataforma Digital Nacional.

El convenio permanecerá vigente hasta el 14 de octubre de 2027 y representa el cumplimiento de las exigencias normativas que dictan la obligatoriedad de participar en el sistema digital para el combate a la corrupción en Puebla.