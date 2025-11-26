No hay “arrancones” en el municipio de Puebla porque se disuaden de manera preventiva, afirma Pallares

No hay reportes de “arrancones” en el municipio de Puebla porque estas actividades se disuaden de forma preventiva, a través de monitoreo de redes sociales, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda.

Al asegurar que la dependencia a su cargo prácticamente ha erradicado las carreras clandestinas de vehículos, el funcionario municipal ejemplificó que apenas hace unas cuatro semanas, se evitó que alrededor de 1 mil 500 motocicletas ingresaran a las calles de la capital para llevar a cabo carreras nocturnas.

En conferencia de prensa, Pallares explicó que el personal de la SSC lleva a cabo un monitoreo constante de las redes sociales para detectar convocatorias a “arrancones”, por lo que, en ese sentido, aseguró que no ha recibido deportes de este tipo de hechos pues insistió en que se evitan de forma preventiva.

“Hacemos un monitoreo de redes sociales, a través de nuestra área de inteligencia, para detectar cuando hay este tipo de actividades o pretenden llevar a cabo este tipo de actividades, básicamente, revisamos el bulevar Hermanos Serdán, Esteban de Antuñano, avenida Reforma; es importante subrayar que en Puebla no se ha ocurrido algún accidente derivado de estas actividades”, explicó, al ser interrogado sobre el tema.

Insistió en que la Policía capitalina no ha recibido reportes de carreras clandestinas de vehículos en marcha porque, de manera previa, detectan las convocatorias y no se permite que se lleven a cabo.

Comentó que a lo largo del último año, se realizaron 274 operativos sobre el tema, los cuales derivaron en 36 vehículos enviados al corralón, así como en nueve infracciones.

Debe recordarse que el pasado 22 de noviembre, una carrera clandestina que involucró a vehículos de alta gama dejó como saldo dos jóvenes sin vida y una mujer herida. Tras el hecho, el gobierno del estado propuso la regulación de dicha actividad.

Presentan balance de actividades

Pallares Miranda presentó un balance de las actividades que la SSC llevó a cabo en la semana del 10 al 24 de noviembre, periodo en el que 200 personas fueron detenidas, de las que más de 150 fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP) por delitos como robo a transeúnte, asaltos a negocio y robo de vehículos, entre otros.