Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

No hay “arrancones” en el municipio de Puebla porque se disuaden de manera preventiva, afirma Pallares

No hay reportes de “arrancones” en el municipio de Puebla porque estos se disuaden de forma preventiva, aseguró Félix Pallares Miranda.
Patricia Méndez

No hay reportes de “arrancones” en el municipio de Puebla porque estas actividades se disuaden de forma preventiva, a través de monitoreo de redes sociales, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda.

Al asegurar que la dependencia a su cargo prácticamente ha erradicado las carreras clandestinas de vehículos, el funcionario municipal ejemplificó que apenas hace unas cuatro semanas, se evitó que alrededor de 1 mil 500 motocicletas ingresaran a las calles de la capital para llevar a cabo carreras nocturnas.

En conferencia de prensa, Pallares explicó que el personal de la SSC lleva a cabo un monitoreo constante de las redes sociales para detectar convocatorias a “arrancones”, por lo que, en ese sentido, aseguró que no ha recibido deportes de este tipo de hechos pues insistió en que se evitan de forma preventiva.

Leer también: Mega Rodada del Terror 2025 dejó 511 motos en el corralón, un detenido y un policía herido

“Hacemos un monitoreo de redes sociales, a través de nuestra área de inteligencia, para detectar cuando hay este tipo de actividades o pretenden llevar a cabo este tipo de actividades, básicamente, revisamos el bulevar Hermanos Serdán, Esteban de Antuñano, avenida Reforma; es importante subrayar que en Puebla no se ha ocurrido algún accidente derivado de estas actividades”, explicó, al ser interrogado sobre el tema.

Insistió en que la Policía capitalina no ha recibido reportes de carreras clandestinas de vehículos en marcha porque, de manera previa, detectan las convocatorias y no se permite que se lleven a cabo.

Comentó que a lo largo del último año, se realizaron 274 operativos sobre el tema, los cuales derivaron en 36 vehículos enviados al corralón, así como en nueve infracciones.

Te recomendamos: Con el hecho más reciente, suman hasta 7 muertes vinculadas a arrancones en la Vía Atlixcáyotl desde 2023

Debe recordarse que el pasado 22 de noviembre, una carrera clandestina que involucró a vehículos de alta gama dejó como saldo dos jóvenes sin vida y una mujer herida. Tras el hecho, el gobierno del estado propuso la regulación de dicha actividad.

Presentan balance de actividades

Pallares Miranda presentó un balance de las actividades que la SSC llevó a cabo en la semana del 10 al 24 de noviembre, periodo en el que 200 personas fueron detenidas, de las que más de 150 fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP) por delitos como robo a transeúnte, asaltos a negocio y robo de vehículos, entre otros.

Leer más: Congreso analizará si es viable permitir los arrancones para evitar accidentes fatales: Gaspar

Temas

Más noticias

Nacional

Sheinbaum pide respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió sensibilidad, solidaridad y respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos...
Nacional

México, el tercer país con mayor cantidad de jets privados en el mundo: casi 2 mil

La Jornada -
México se encuentra entre los tres países con un mayor número de jets privados, con casi 2 mil, lo que refleja una industria que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desde el BINE llama Chedraui a construir comunidades libres de violencia y discriminación

Patricia Méndez -
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno de Puebla capital desarrolló la jornada “Guardianes...

Morena y PAN se lanzan acusaciones por accidente fatal en la Atlixcáyotl

Efraín Núñez -
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado se enfrentaron en redes sociales al responsabilizarse mutuamente...

Exige la Segob a la alcaldesa de San Andres Cholula que frene carreras clandestinas

Yadira Llaven Anzures -
La seguridad en el estado de Puebla sigue siendo un foco de tensión y, esta vez, el problema de las carreras clandestinas conocidas como...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025