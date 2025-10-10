Viernes, octubre 10, 2025
Intransitable se encuentra el acceso a San Andrés Azumiatla

Intransitable se encuentra el principal acceso de San Andrés Azumiatla ante la falta de mantenimiento, lo complica el paso de los vehículos.
Patricia Méndez

Intransitable se encuentra el principal acceso a la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, ante la falta de mantenimiento.

Mediante una visita al lugar, La Jornada de Oriente constató que el final de la avenida 11 Sur que colinda con la comunidad referida, una de las de mayor marginación del municipio capitalino, carece de pavimento, lo que provoca que haya lodo que complica el paso de los vehículos.

A decir de los vecinos del lugar, no recuerdan alguna fecha en la que las autoridades hayan acudido a arreglar el camino, por lo que consideraron que este tiene años en esa circunstancia.

Los habitantes pidieron al actual gobierno que mire hacia esa zona del municipio pues recordaron que da acceso a varias comunidades que necesitan mayor atención ante el elevado nivel de pobreza que registra.

Debe recordarse que actualmente tanto el ayuntamiento capitalino como el gobierno del estado llevan a cano campañas de bacheo en otros puntos de la ciudad.

