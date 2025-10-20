Lunes, octubre 20, 2025
Incendio en una recicladora deja dos bomberos lesionados en Apizaco

Incendio de una bodega dedicada al reciclado en el municipio de Apizaco dejó dos bomberos lesionados y pérdidas materiales.
José Carlos Avendaño

El incendio de una bodega dedicada al reciclado de plástico y cartón en el municipio de Apizaco dejó dos bomberos lesionados y pérdidas materiales al mediodía de este lunes. Este siniestro provocó la movilización de cuerpos de emergencia al inmueble localizado en la comunidad de San Isidro, a un costado de la carretera federal Apizaco–Huamantla.

Con base en información de testigos, el fuego inició en el área de almacenamiento que arrasó con material inflamable reciclado y generó una densa columna de humo que se observaba a la distancia. Se presume que un corto circuito fue la causa de este siniestro.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Apizaco, del Cuerpo de Bomberos del estado, policías municipales y estatales, y personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco (Capama), a fin de poner en marcha un cerco de seguridad y sofocar el fuego.

Dos bomberos resultaron con quemaduras leves en brazos y cuello, además de síntomas de agotamiento por el intenso calor. Ambos fueron atendidos por paramédicos en el lugar y no requirieron traslado a un hospital. El fuego fue controlado alrededor de las 15 y el saldo preliminar son pérdidas materiales en maquinaria, infraestructura y material acumulado.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos hicieron la revisión estructural del inmueble para determinar los daños y confirmar si podrá continuar en operación.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realizará las investigaciones correspondientes para determinar si la empresa contaba con las medidas de seguridad y los permisos para el manejo de materiales reciclables y almacenamiento de residuos inflamables.

