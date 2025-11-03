Establecimiento de table dance promovió amparo de la justicia para seguir en funciones en Huamantla: alcalde; hay negocios que buscan esta vía para no cumplir ley, indica

En Huamantla, hay bares, entre ellos uno con espectáculo de table dance, que han promovido amparos ante la justicia para que continúen en operaciones al margen de la ley, informó el presidente municipal de este lugar, Salvador Santos Cedillo.

Sobre la ubicación de bares próxima a planteles educativos, el alcalde mencionó que existen normas al respecto, pero también hay personas “que se han amparado, que han buscado el tema legal, hemos tenido que defender como ayuntamiento, porque justamente muchos están cerca o quieren abrirlos cerca de escuelas”.

Sin embargo -añadió-, hay una permisiva que establece una distancia a 200 o 300 metros de escuelas, pero también la tenemos nosotros en nuestros reglamentos, pues algunos de esos negocios son restaurantes-bar o bares.

El edil subrayó que el municipio debe acatar la legalidad porque está prohibido el funcionamiento de “giros negros” con table dance, lo que “a mí me parece excelente y lo hemos estado cuidando”.

Afirmó que el ayuntamiento de Huamantla ha clausurado este tipo de negocios, incluso “desde antes (de la disposición estatal) y hemos tajantemente quitado ese tema”.

Mencionó que en lo que va del presente año no ha sido cerrado ningún establecimiento de este tipo, “pero estamos en constante vigilancia, hubo uno que se quiso amparar, estamos en ello porque le otorgaron el amparo”.

Pero -recalcó el presidente municipal- obviamente, como es un giro totalmente ilegal, “pues estamos nosotros trabajando en ello”, para que esa protección que le otorgó el juez sea revocada.

Remarcó que hay una supervisión constante para verificar si los establecimientos cuentan con todos los permisos para operar, como el que expide la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), así como la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la municipal.

Reconoció que la mayoría de negocios, es decir restaurantes-bar o bares, cumple con los requisitos, pero que de no ser así se procede a la clausura.

El pasado mes de abril, a propuesta de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el Congreso Local aprobó una reforma al Código Penal para sancionar con hasta 12 años de cárcel a autoridades municipales o estatales o bien, a quienes permitan o pongan en funcionamiento cualquier negocio conocido como “giro negro”, en el que se ofrezcan espectáculos con personas desnudas.