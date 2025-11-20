En el último año, ninguna mujer ha sido remitida a un juzgado calificador por prostituirse: Rivera

Ninguna mujer ha sido remitida a algún juzgado calificador de Puebla por ejercer la prostitución, en el transcurso de la gestión del alcalde José Chedraui Budib, pese a que el ayuntamiento no ha concretado reformas al Código Reglamentario Municipal (Coremun) para evitar penas por esa práctica, refirió la regidora Mayté Rivera Vivanco.

Rivera, quien preside la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual del cabildo, mencionó que no ha sido necesario aplicar esa pena, instituida en administraciones pasadas, debido a que se ha dado acompañamiento a las personas que llevan a cabo dicha práctica, sin embargo, resaltó que continúan las mesas de trabajo para reformar el reglamento y que no se castigue el sexoservicio.

“En esta administración hemos trabajado de la mano y les hemos dado todo el acompañamiento y todas las facilidades, no tenemos ningún reporte por parte de los juzgados cívicos, por eso es que no hay cifras porque no ha habido remisiones”, explicó, en entrevista.

La presidenta de la Comisión dijo que se ha escuchado a los grupos de sexoservidoras que han solicitado retirar del Coremun el apartado en el que se establece como una falta administrativa el ofrecer servicios sexuales en la vía pública, por lo que insistió en que se trabaja para que esta petición se convierta en una realidad.

Insistió en que se ofrece acompañamiento a las mujeres que ofrecen servicios sexuales, por ejemplo, mediante asesoría médica, legal y a través del programa “Puerta Violeta” mediante el que se atiende a mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia como la de tipo familiar.

Rivera Vivanco hizo énfasis en que se trata de un tema muy delicado pues este engloba delitos como la trata de personas, el cual corresponde atender a la Fiscalía General del Estado (FGE). En ese sentido, comentó que todas las denuncias que mujeres hacen en ese sentido, son canalizadas a las autoridades correspondientes.

Refirió que resulta muy complejo llevar a cabo un censo sobre el número de mujeres que se dedican a la prostitución en la capital del estado, pues esta práctica engloba no solo a quienes practican esta actividad en alguna zona de la ciudad como el Centro Histórico, sino también las que se encuentra en bares, antros o que ofrecen sus servicios por redes sociales.

Sin embargo, comentó que la actual administración ha trabajado en recomponer núcleos sociales a fin de ofrecer oportunidades distintas de obtención de ingresos para las mujeres.

De acuerdo con una investigación realizada por el anterior gobierno municipal, la cual fue presentada en abril de 2024, se contabilizan por lo menos unas cuatro mil mujeres que ejercen la prostitución en el municipio capitalino, aunque en el mismo documento se advierte que se trata de una cifra conservadora pues esta podría ser mucho más amplia.