Detectan anomalías por 387.6 mdp en obras realizadas por el pasado gobierno del PAN en la capital poblana

Recursos por 387.6 millones de pesos, fueron observados por la Contraloría del municipio de Puebla tras la revisión hecha a 65 obras públicas, y al gasto corriente realizado, principalmente, por la anterior administración municipal, al detectar pagos en exceso de volúmenes adicionales, inexistencia de documentación en los expedientes, inconsistencias en los contratos y deficiencias en los requisitos medioambientales.

Así lo informó Dulce Lilia Rivera Aranda, quien señaló que, las auditorías realizadas arrojaron 14 observaciones administrativas, otras 13 de tipo económicas.

Durante su comparecencia de este martes ante el Cabildo como parte del primer informe de labores del alcalde José Chedraui Budib, la contralora explicó que las auditorías se dividen en dos rubros: gasto corriente y gasto de inversión. En el primer caso se llevaron a cabo revisiones al ejercicio de 701.6 millones de pesos, mientras que en el segundo la cifra fue de 1 mil 174 millones.

En las auditorías al gasto corriente, las cuales fueron 14, se encontró falta de entrega de insumos como artículos de papelería o de limpieza, deficiencia en la integración de expedientes, inconsistencias en registros contables y falta de controles internos, que sumaron 10.3 millones de pesos.

En cuanto al gasto de inversión, se llevaron a cabo cinco auditorías de las que tres ya concluyeron y dos están en proceso, las cuales implicaron revisiones a 65 obras, mismas que arrojaron observaciones por 377.3 millones de pesos, las cuales consisten en inexistencia de expedientes, ineficiencia en dictámenes, inconsistencias en contratos, deficiencias en requisitos en materia de medioambiente y pagos en exceso por volúmenes adicionales.

Hay 1 mil 803 observaciones en el proceso de entrega-recepción

En ese sentido, dijo que durante el pasado proceso de entrega-recepción entre la pasada y la actual administración municipal, se generaron 451 actas individuales, proceso que derivó en 1 mil 803 observaciones y cinco procesos administrativos contra personal del Rastro Municipal, de la Contraloría y del DIF.

Las dependencias que generaron más actas fue la secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) y el Rastro Municipal.

“Hoyo financiero” sigue en investigación

La contralora municipal fue interrogada sobre el tema del “hoyo financiero” que el alcalde denunció al inició de su gestión, al señalar que el anterior gobierno, a cargo del ex alcalde Adán Domínguez, le heredó una deuda por 547 millones de pesos, a lo que respondió que se inició un expediente y que la investigación aún está en marcha, por lo que prefirió reservarse los datos a fin de no vulnerar el principio de inocencia.

Hay 1 mil 452 investigaciones por supuestas anomalías de funcionarios municipales

En ese sentido, Rivera señaló que hasta el mes de septiembre se tenían en marcha 1 mil 452 investigaciones por igual número de casos de supuestas anomalías de funcionarios municipales, por conductas como abuso de autoridad, omisión en declaraciones patrimoniales, irregularidades en entrega-recepción, negligencia administrativa en siniestros vehiculares y deficiencias en la prestación de servicios o trámites municipales.

Las dependencias con mayor número de quejas son las secretarias de Seguridad Ciudadana (SSC) y General de Gobierno con 438 y 166 expedientes, respectivamente, así como Administración y Tecnologías de la Información (Secati), con 151 casos; el Rastro Municipal, con 91; e Infraestructura, con 81. Estas áreas concentran el 60 por ciento del total de las indagatorias.

En cuanto a sanciones en firme, indicó que se generaron 12 amonestaciones públicas, una destitución, una inhabilitación por tres meses, dos suspensiones por siete y cinco días, las cuales, dijo, son por conductas no graves.