Observaciones al gasto del anterior gobierno derivaron en denuncias ante la Contraloría: Chedraui

Las observaciones realizadas al gasto de la gestión municipal anterior fueron formalizadas como denuncias ante la Contraloría, aseguró el alcalde José Chedraui Budib.

El mandatario capitalino confirmó que el desfalco de 1.8 millones de pesos detectado en el Rastro Municipal —integrado por un desvío de un millón más transferencias ilegales a exfuncionarios por 800 mil pesos— originó acciones legales y administrativas en la nueva administración.

Chedraui especificó que el gobierno anterior identificó las irregularidades, razón por la cual fue removido el extitular del Rastro, Miguel Ángel Estrada Calderón. Detalló que, tras recabar pruebas y evidencias en distintas áreas, la administración actual notificó formalmente a la Contraloría, que a su vez abrió investigaciones que permanecen en curso.

“Hay que tener algo muy claro, nosotros entregamos la información a la Contraloría para que se revise y se lleven a cabo los procedimientos que la ley establezca”, sostuvo el edil.

Durante su comparecencia, el titular del organismo Industrial de Abasto Puebla, José Ángel Minutti Lavazzi, reportó la concreción de las transferencias a exfuncionarios del gobierno anterior, además de la creación de tickets de cobro por recursos no ingresados a las arcas públicas.

A su vez, la contralora Dulce Lilia Rivera Aranda detalló observaciones por 387.6 millones de pesos resultantes de la revisión a 65 obras públicas y el gasto corriente, con hallazgos como pagos en exceso, carencia de documentos, inconsistencias contractuales y deficiencias en requisitos ambientales. Las auditorías identificaron falta de entregables y controles internos, así como errores de contabilidad que en gasto corriente alcanzaron 10.3 millones de pesos.

En el rubro de inversión, se inspeccionaron 65 obras; tres auditorías concluyeron y dos están en proceso, con observaciones de 377.3 millones derivadas de expedientes incompletos, dictámenes ineficientes, y pagos en exceso por volúmenes adicionales.

El ayuntamiento reiteró el compromiso de que cada anomalía detectada sea investigada, aclarada y, en su caso, sancionada conforme a la ley.