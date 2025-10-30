Jueves, octubre 30, 2025
Observaciones al gasto del anterior gobierno derivaron en denuncias ante la Contraloría: Chedraui

La anterior administración se dio cuenta del desfalco en el Rastro Municipal, refiere.

El alcalde José Chedraui informó que las observaciones de gasto del anterior gobierno derivaron en denuncias ante la Contraloría Municipal por un desfalco de 1.8 millones y transferencias irregulares en el Rastro; auditorías a 65 obras públicas arrojaron anomalías por más de 380 millones.
La administración municipal de Puebla formalizó observaciones y denuncias ante la Contraloría por desfalcos, transferencias irregulares y deficiencias detectadas en la gestión de obras y gasto corriente del gobierno anterior.
Patricia Méndez

Las observaciones realizadas al gasto de la gestión municipal anterior fueron formalizadas como denuncias ante la Contraloría, aseguró el alcalde José Chedraui Budib

El mandatario capitalino confirmó que el desfalco de 1.8 millones de pesos detectado en el Rastro Municipal —integrado por un desvío de un millón más transferencias ilegales a exfuncionarios por 800 mil pesos— originó acciones legales y administrativas en la nueva administración.

Chedraui especificó que el gobierno anterior identificó las irregularidades, razón por la cual fue removido el extitular del Rastro, Miguel Ángel Estrada Calderón. Detalló que, tras recabar pruebas y evidencias en distintas áreas, la administración actual notificó formalmente a la Contraloría, que a su vez abrió investigaciones que permanecen en curso.

“Hay que tener algo muy claro, nosotros entregamos la información a la Contraloría para que se revise y se lleven a cabo los procedimientos que la ley establezca”, sostuvo el edil.

Durante su comparecencia, el titular del organismo Industrial de Abasto Puebla, José Ángel Minutti Lavazzi, reportó la concreción de las transferencias a exfuncionarios del gobierno anterior, además de la creación de tickets de cobro por recursos no ingresados a las arcas públicas.

A su vez, la contralora Dulce Lilia Rivera Aranda detalló observaciones por 387.6 millones de pesos resultantes de la revisión a 65 obras públicas y el gasto corriente, con hallazgos como pagos en exceso, carencia de documentos, inconsistencias contractuales y deficiencias en requisitos ambientales. Las auditorías identificaron falta de entregables y controles internos, así como errores de contabilidad que en gasto corriente alcanzaron 10.3 millones de pesos.

En el rubro de inversión, se inspeccionaron 65 obras; tres auditorías concluyeron y dos están en proceso, con observaciones de 377.3 millones derivadas de expedientes incompletos, dictámenes ineficientes, y pagos en exceso por volúmenes adicionales.

El ayuntamiento reiteró el compromiso de que cada anomalía detectada sea investigada, aclarada y, en su caso, sancionada conforme a la ley. 

Detectan desfalco de 1.8 mdp y transferencias irregulares a exfuncionarios en el Rastro Municipal de Puebla

Patricia Méndez -
El titular del organismo Industrial de Abasto Puebla, José Ángel Minutti Lavazzi, reportó ante el cabildo de Puebla un desfalco financiero de un millón...

Detectan anomalías por 387.6 mdp en obras realizadas por el pasado gobierno del PAN en la capital poblana

Patricia Méndez -
Recursos por 387.6 millones de pesos fueron observados por la Contraloría del municipio de Puebla tras la revisión hecha a 65 obras públicas y...

Señalan que hay red de extorsión en la Sindicatura de Puebla para pagar laudos por 1.8 mdp

Patricia Méndez -
Un abogado que labora como asesor externo del ayuntamiento de Puebla, de nombre Milton Paris Aguirre León, habría pedido una comisión de alrededor de...

