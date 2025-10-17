Aloja la ciudad de Puebla 20 mil comerciantes informales; equivalen a la mitad de la capacidad del “Cuauhtémoc”

La ciudad de Puebla concentra alrededor de 20 mil comerciantes informales distribuidos entre la periferia y el Centro Histórico, reveló el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

Durante su comparecencia ante el Cabildo, como parte del primer informe del alcalde José Chedraui Budib, el funcionario explicó que la cifra, generada a partir de censos universitarios, refleja la magnitud del fenómeno económico urbano que opera fuera del marco formal.

El número de vendedores que se sostiene en el mercado informal equivale a casi la mitad de la capacidad total del Estadio Cuauhtémoc, con 51 mil personas, lo que muestra la dimensión de la actividad y los desafíos de control y regulación para las autoridades locales.

Rodríguez Álvarez indicó que, en el primer año de la actual administración, el ayuntamiento realizó el reordenamiento de mil 300 comerciantes ambulantes que ocupaban las principales calles del Centro Histórico. “Los grupos fueron reubicados en otros espacios como mercados y plazas, aunque las autorizaciones para su instalación son de carácter temporal”, expuso.

El secretario informó que las acciones se acompañaron de mesas de diálogo entre la Secretaría General de Gobierno y las organizaciones de comerciantes ambulantes, con el propósito de evitar conflictos de gobernabilidad y mantener la actividad dentro de cauces pacíficos.

Además, precisó que la dependencia recaudó 5 millones 800 mil pesos por concepto de permisos de venta otorgados a comerciantes que operan en zonas reguladas o eventos específicos. Estos ingresos, añadió, se reincorporaron al presupuesto municipal para reforzar tareas de control y planificación urbana.

El funcionario reconoció que el comercio informal representa un reto estructural que afecta el entorno urbano y los espacios públicos, además de implicar riesgos laborales y desigualdad económica entre los sectores formal e informal.

Cada día, una manifestación en la capital

Francisco Rodríguez subrayó durante su informe otro dato relevante: entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se contabilizaron 466 manifestaciones o protestas sociales en la capital, lo que equivale a un promedio de una por día.

Detalló que 203 de estas fueron de carácter municipal y se resolvieron mediante diálogo, sin recurrir a la fuerza pública. “El objetivo ha sido mantener una gobernabilidad equilibrada, priorizando la atención directa a los grupos ciudadanos”, señaló ante miembros del Cabildo.