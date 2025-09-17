Miércoles, septiembre 17, 2025
Inicia construcción de barda perimetral en la Central de Abasto; invertirán 10 millones de pesos

Se busca mejorar la seguridad tras hechos delictivos; prevén cámaras y lectores de placas

El ayuntamiento de Puebla inició la construcción de la barda perimetral en la Central de Abasto, obra de 10 millones de pesos que busca reforzar la seguridad, tras aval y exigencias del sector comercial
Patricia Méndez

El ayuntamiento de Puebla arrancó la construcción de una barda perimetral en la Central de Abasto, obra con un presupuesto de 10 millones de pesos y una longitud de 427 metros, que promete fortalecer la seguridad en este importante punto comercial.

El presidente municipal, José Chedraui Budib, subrayó que con el inicio de la obra se cumple un compromiso de campaña hecho al sector, destacando que la estrategia busca poner la orden en la capital y priorizar el bienestar de los poblanos.

A través de su red social, el alcalde celebró el arranque del proyecto junto a locatarios: “Nos comprometimos con la Central de Abasto, y hoy, con mis amigas y amigos locatarios, damos el primer paso para arrancar la obra de la barda central”.

Puedes consultar: Arranca el 11 de septiembre la construcción de barda perimetral en la Central de Abasto de Puebla

La obra se ubica sobre la Calle Interior Norte C, entre Calzada del Conde y Vía Corta a Santa Ana, en San Pablo Xochimehuacán, y contempla una altura de 2.5 metros, dos accesos vehiculares, dos peatonales y la reubicación de 10 postes de luz. El plazo de ejecución es de tres meses y medio, con término el 24 de diciembre de 2025, conforme al proceso licitatorio LP-CMOP-021/2025.

Chedraui precisó que la infraestructura incluirá cámaras de vigilancia y lectores de placas, medida necesaria tras varios delitos graves suscitados en la zona. El proyecto fue avalado en asamblea del Consejo de Administración de la Central, reunión a la que asistieron 300 comerciantes y donde quedó fijado que la barda no debe utilizarse para el control o cobro del ingreso.

Durante el encuentro, los bodegueros resaltaron que era necesario contar con un control sobre quiénes ingresan a la Central, además, indicaron que la cerca ayudaría a respetar el horario de funcionamiento pues el lugar debe estar cerrado de siete de la noche a las dos de la mañana, según se establece en el Código Reglamentario Municipal.

Te recomendamos: Bodegueros acuerdan la construcción de una barda perimetral en la Central de Abasto: Rodríguez

Durante el encuentro, los bodegueros resaltaron que era necesario contar con un control sobre quiénes ingresan a la Central, además, indicaron que la cerca ayudaría a respetar el horario de funcionamiento pues el lugar debe estar cerrado de siete de la noche a las dos de la mañana, según se establece en el Código Reglamentario Municipal.

Es importante recordar que el proyecto generó inconformidad en un grupo de comerciantes que aseguran que la construcción restará visibilidad de sus negocios hacia el exterior, lo que provocaría una disminución en los clientes, pero, aunque intentaron oponerse, finalmente el proyecto fue avalado por las autoridades municipales.

 

Debe agregarse que la Comuna tiene pendiente el atender la solicitud de integrantes del Consejo de Administración de la Central, para demoler 26 bodegas pues aseguran que están en una zona de ductos de Pemex, por lo que serían irregulares. Las autoridades solicitaron a la empresa petrolera un dictamen para saber si las construcciones invaden o no el área federal.

Leer más: Advierte el Consejo de Administración de la Central de Abasto colusión entre locatarios y autoridades para no demoler 26 bodegas

