Jueves, noviembre 20, 2025
Aumenta de 400 a 11 mil 300 pesos, la multa por invadir el carril de RUTA

La multa actual es de 400 pesos.

Una multa por 11 mil 300 pesos, deberán cubrir los automovilistas que invadan el carril del sistema de transporte RUTA.
Patricia Méndez

Una multa por 11 mil 300 pesos, deberán cubrir los automovilistas que invadan el carril del sistema de transporte RUTA, según lo aprobó el Cabildo este jueves, con el objetivo de proteger a los ciclistas que también ocupan los carriles confinados.

La aprobación de la propuesta planteada por el regidor Leobardo Rodríguez Juárez generó división entre los regidores pues la panista Guadalupe Arrubarrena García acusó que esta no fue analizada adecuadamente y que tenía fines recaudatorios.

Durante la sesión ordinaria que los regidores llevaron a cabo este jueves, Rodríguez, quien preside la Comisión de Movilidad, explicó que era necesario incrementar la multa por invadir el carril confinado a fin de que los conductores eviten incurrir en esa práctica pues con ello se han provocado accidentes que terminaron con la vida de transeúntes o ciclistas.

“Un siniestro de tránsito en donde hemos sido testigos de auténticas de tránsito, que ahora tenga una multa del equivalente de 80 a 100 Unidades de Medida y Actualización, está probado, empíricamente, que este tipo de sanciones no son excesivas, esto nos permitiría ir garantizado mejores condiciones de tránsito, porque actualmente, esta sanción no supera los 400 pesos y esta es una sanción mínima”, comentó.

En su oportunidad, la regidora Guadalupe Arrubarrena argumentó que la pena no había sido analizada de manera profunda, mediante aspectos técnicos, por lo que consideró que parecía que buscaba solo fines recaudatorios.

La panista señaló que no estaba en contra de endurecer las sanciones para salvar vidas, pero aseguró que era necesario contar con análisis técnico profundo para contar con más elementos que permitieran hacer las modificaciones, por lo que optó por abstenerse de votar.

En respuesta, Rodríguez Juárez comentó que, los automovilistas que no deseen pagar los 11 mil 300 pesos en cuestión, entonces deben ser cuidadosos de no invadir los carriles confinados.

Por mayoría de votos, los regidores aprobaron modificaciones al tabulador de las sanciones de tránsito, las cuales aplicarán a partir de 2026.

“Con lo aprobado se va a homologar la multa a la sanción que existe hace más de 10 años cuando entró en vigor el sistema de RUTA, porque también está adecuado para ciclistas y autos de emergencia”, comentó Rodríguez Juárez.

