Viernes, octubre 17, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Actualizan en Puebla el protocolo de actuación para linchamientos, tras recomendación de la CDHP

Designan enlaces en el municipio para coordinarse con el gobierno estatal.

La Comuna de Puebla actualizó el protocolo de actuación en casos de linchamiento, para cumplir con la recomendación de la CDHP.
Patricia Méndez

La Comuna de Puebla actualizó el protocolo de actuación en casos de linchamiento, para cumplir con la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos (CDHP) emitió en 2017 -hace ocho años- tras el asesinato de los hermanos Copado Molina ocurrido en 2015 en el municipio de  Ajalpan.

En su solicitud, la CDHP pidió a los municipios del estado que designen enlaces para se coordinen con autoridades estatales caso de un intento de linchamiento.

Para acatar el punto, contenido en el expediente 78/2017, el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, designó a los titulares de las secretarías General de Gobierno (SGG) y Seguridad Ciudadana (SSC), como enlaces con la administración estatal en el protocolo de actuación.

Leer más: En el año suman 49 intentos de linchamientos; uno por semana: SSP

Fue en 2015 cuando los hermanos Copado Molina fueron linchados en el municipio de Ajalpan, mientras realizaban encuestas pues la población los confundió con secuestradores.

La actualización fue publicada en la edición de este jueves del Periódico Oficial del Estado, en la que se detalla los pasos a seguir para los funcionarios municipales: coordinación inmediata, mediación y contención social, solicitud de apoyo, primer informe de la situación, preservación del orden público, traslado seguro, seguimiento del conflicto y transparencia y registro.

Entre las funciones que se destacan que los titulares de la SGG y la SSC se destaca que deben establecer canales de comunicación con líderes comunitarios, juntas auxiliares, comités vecinales y redes ciudadanas para fomentar la denuncia ciudadana a través del número 911.

Leer también: Pone en marcha la Comuna de Puebla espacios de auxilio inmediato para mujeres

Temas

Más noticias

Internacional

Si Hamas continua derramando sangre, “entraremos y los mataremos”: Trump

La Jornada -
Ap Washington. El presidente Donald Trump advirtió este jueves a Hamas que “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si persiste el derramamiento de...
Internacional

Adiós al ‘Spaceman’: muere Ace Frehley, ícono eterno de Kiss; se encontraba con soporte vital

La Jornada -
Washington. Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador del grupo de rock Kiss, murió hoy a los 74 años, según declaró su familia en un...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:36

Suma la Comuna de Puebla 16 mdp en créditos para mil 249 emprendedores

Patricia Méndez -
La Comuna de Puebla otorgó, entre abril y el transcurso de octubre, mil 249 créditos sin intereses para emprendedores, los cuales suman una inversión...

Sin actualizar licencias, recursos de contratistas o verificaciones a comercios, en el portal de Datos Abiertos de la Comuna de Puebla

Patricia Méndez -
Datos como verificaciones a comercios o visitas domiciliarias que la Tesorería realiza, entrega de licencias, contratos o recursos promovidos por proveedores y contratistas, no...
00:01:13

Ingresos por parquímetros se destinan a obra, dice regidor de Puebla

Patricia Méndez -
El regidor Leobardo Juárez Rodríguez sostuvo que los ingresos por parquímetros de la Comuna de Puebla son invertidos en obra pública, pese a que su destino no...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025