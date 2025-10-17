Actualizan en Puebla el protocolo de actuación para linchamientos, tras recomendación de la CDHP

La Comuna de Puebla actualizó el protocolo de actuación en casos de linchamiento, para cumplir con la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos (CDHP) emitió en 2017 -hace ocho años- tras el asesinato de los hermanos Copado Molina ocurrido en 2015 en el municipio de Ajalpan.

En su solicitud, la CDHP pidió a los municipios del estado que designen enlaces para se coordinen con autoridades estatales caso de un intento de linchamiento.

Para acatar el punto, contenido en el expediente 78/2017, el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, designó a los titulares de las secretarías General de Gobierno (SGG) y Seguridad Ciudadana (SSC), como enlaces con la administración estatal en el protocolo de actuación.

Fue en 2015 cuando los hermanos Copado Molina fueron linchados en el municipio de Ajalpan, mientras realizaban encuestas pues la población los confundió con secuestradores.

La actualización fue publicada en la edición de este jueves del Periódico Oficial del Estado, en la que se detalla los pasos a seguir para los funcionarios municipales: coordinación inmediata, mediación y contención social, solicitud de apoyo, primer informe de la situación, preservación del orden público, traslado seguro, seguimiento del conflicto y transparencia y registro.

Entre las funciones que se destacan que los titulares de la SGG y la SSC se destaca que deben establecer canales de comunicación con líderes comunitarios, juntas auxiliares, comités vecinales y redes ciudadanas para fomentar la denuncia ciudadana a través del número 911.

