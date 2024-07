¿Aprender mientras ves Tik Tok?: Estos canales te sumergirán en el mundo de la medicina y más

Tik Tok es una red social de origen chino donde se comparten videos cortos de formato vertical, conocida por su gran variedad de contenido sobre danza, comedia y educación, entre muchos otros.

Gracias a que las búsquedas online han evolucionado hacia la búsqueda de experiencias más inmediatas, personalizadas y visuales, la red social china ha encontrado un lugar como un nuevo motor de búsqueda.

A diferencia de buscadores convencionales como Google, Bing o Yahoo, esta no coincide de forma exacta con los resultados, ofreciendo sorpresas, las cuales resultan en un atractivo que capta la atención de los usuarios.

A medida que el tiempo avanza cada vez existe más contenido disponible, lo que ha aumentado la posibilidad de obtener respuestas más acertadas a cualquier tipo de búsqueda, además de que la calidad del material cada vez es mejor y mayor calidad.

La brevedad de las explicaciones la han convertido actualmente en uno de los medios favoritos para realizar búsquedas dentro de los jóvenes.

Cuentas para pasar el rato

Te has preguntado ¿Qué es lo que hace un médico, un odontólogo o un psicólogo? El mundo de la salud es muy complejo, pero gracias a el contenido que ha surgido en Tik tok conocer este mundo se ha vuelto más fácil que nunca.

Como sabemos la importancia de verificar la veracidad de la información y de quien la presenta, te compartimos la siguiente lista de cuentas de creadores que son conocidos por su gran calidad de contenido. Si quieres aprender más o pasar un buen rato, no dudes en echarle un ojo.

Polo Guerrero

Médico general y creador de contenido, Polo Guerrero habla sobre todo tipo de temas relacionados con temas de la salud, pasando por algunos como ¿qué hacer si sangra tu nariz?, el peligro de las fajas, ¿cómo se lavan los oídos? o ¿cómo utilizar pruebas de embarazo? Su forma única de resolver todo tipo de preguntas lo ha hecho uno de los creadores más populares.

Don Anestesiólogo

Canal de contenido académico sobre anestesiología y medicina con toque de humor que busca ayudar a aprender sobre el mundo de la medicina y al mismo compartir contenido de comedia sobre algunas de las experiencias más comunes del área. Un canal perfecto para divertirse y aprender.

DML Defensa Medico Legal

¿Alguna vez has pensado en qué situaciones se pueden llegar a encontrar los médicos cuando algún procedimiento no ocurre cómo debería? o ¿de qué forma pueden llegar a sentirse los profesionales de la salud en estos casos? Si la curiosidad no te deja descansar esta cuenta te ayudará a despejar todas tus dudas. DML trata todos esos temas y más, echa un vistazo.

Anestesialatina

El Dr. Herman comparte todo tipo de contenido dándonos algunos tips para aprender sobre el mundo de la medicina. Su pasión por la anestesia, la tecnología y la educación es notable en todos sus videos, así que si tienes un poco de tiempo dale una vista.

Adp.psicologa

Psicóloga y terapeuta de parejas, Alejandra de Pedro nos platica todo sobre el mundo de la conducta humana y los procesos mentales. Si te interesa saber más sobre cuestiones como el amor propio o como tener una comunicación efectiva este canal es una gran opción.

Algunos otros canales enfocados en el área de la salud son: Dr. Zamarrón; Urgenciólogo intensivista, nos comparte todo sobre su profesión, DrMauricioGonzález; Médico residente en Nueva York nos da tips para mejorar nuestro estado de salud, Farmacotips; Divulgador que intenta enseñar medicina de una forma fácil y sencilla, y Odontosalud_p; Canal de odontología, responde a todo tipo de preguntas sobre la salud bucal y los dientes.

Donde buscar aún más

Si la frontera del idioma no es un problema demasiado grande para ti, también te recomendamos los siguientes canales de Tik tok en inglés

TheRealTikTokDoc

Cirujano plástico con la firme intención de educar, entretener e inspirar, responde a todas las dudas que le comparten respondiendo de la forma más amena posible.

Anatomy of Motion

Visualizar cómo es que mueven los músculos del cuerpo es una tarea complicada, y más si consideramos todas las posibilidades. Este canal de tik tok comparte videos sobre la anatomía del movimiento en la búsqueda de lograr que todos tengan una mayor comprensión del cuerpo humano..

Medicine Explained

Resumido por sus creadores como “dos doctores que explican cosas” el canal nos habla sobre todo tipo de temas y sus implicaciones en nuestra salud. Si alguna vez has querido saber cuánta luz solar es suficiente para sentirnos bien o porque uno puede sentirse cansado todo el tiempo, aquí podrás encontrar explicaciones a esas preguntas y más.

Corycalendinemd

Ortopedista y cirujano de rodilla, el doctor huesos nos comparte todo su conocimiento sobre el mundo de los huesos. ¿Cómo se recuperan? o ¿de qué forma se solucionan algunos problemas comunes como las fracturas? son temas que trata en su canal sobre la salud.

Tik tok ha demostrado ser una nueva plataforma de búsquedas valiosa, por lo que los invitamos a aprovechar esta red social.