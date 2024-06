Gobierno de Veracruz infiltra movimiento contra Granjas Carroll | “Aquí vamos”

“Aquí vamos”… con Fermín Alejandro García y Martín Hernández Alcántara; domingo 23 de junio de 2024

️ Esta noche informaremos:

– Más de 160 ong y mil 200 personas condenan represión a campesinos de Libres-Oriental

– También el CNI condena violencia contra labriegos que protestaban vs Carroll

– Supervisa Zoé Robledo, Alcocer y Céspedes la obra del nuevo Hospital San Alejandro; tiene un avance del 70%

– Puebla no registró daños, ni pérdidas humanas por sismo de 5.5: Céspedes

– El PRI no desaparecerá, sostiene Néstor Camarillo al retomar la dirigencia estatal

– Acumula Puebla 64 impugnaciones en el TEPJF relacionadas con la elección

– Nunca amenacé a Céspedes ni Armenta, afirma Juan Lira, excandidato de Chignahuapan

– Colectivos exigen a Armenta, Chedraui y diputados gobernar para todos y legislaciones a favor de la comunidad LGBTTTIQ

– Asesinan a tiros a testigo protegido de la FGR en el caso de tortura contra periodistas de Izúcar

– Asegura Irene Olea no estar enterada de que la mujer asesinada en Izúcar era testigo protegido

– Presidenta del DIF de Acteopan muere atropellada presuntamente por su esposo, el alcalde del lugar

– 58 de cada 100 personas radicadas en el estado de Puebla no están satisfechas con el servicio de agua potable: Inegi

– Junta Federal se debe quedar en Puebla y aumentarle el presupuesto; al ritmo que venía laborando tardaría 30 años en abatir el rezago: CTM

– Representantes de la Secretaría del Trabajo federal dejan plantados a abogados que rechazan el cierre de la JFCA

– Una vivienda sepultada y una comunidad incomunicada, por deslave de cerro en la Sierra Negra