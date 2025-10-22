Miércoles, octubre 22, 2025
Exhibe secretaria de Desarrollo Urbano municipal incapacidad para frenar invasiones en Puebla

Regidores de todas las fracciones la cuestionan sobre construcciones irregulares

Patricia Méndez

Al emitir respuestas incompletas o ambiguas, la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, exhibió incapacidad por parte de la dependencia a su cargo para frenar invasiones o construcciones ilegales en el municipio de Puebla, durante su comparecencia de este martes ante el cabildo.

En un hecho inusual, regidores tanto de Morena como de oposición cuestionaron a la funcionaria el motivo por el que no se frenan desarrollos habitacionales u otro tipo de edificaciones que carecen de permisos, a lo que se limitó a señalar que procesos jurídicos en marcha impiden hacer actos de gobierno.

Durante la sesión, los regidores Mariela Solís Rondero, Leobardo Rodríguez Juárez, Rodrigo Durán Herrera, quienes fueron postulados por Morena, así como la regidora priista Sherley Ponce, cuestionaron a la funcionaria sobre el tema, particularmente sobre demoliciones de construcciones, el tema de presuntas invasiones en Covadonga y en la Unidad Habitacional La Margarita.

Sobre el tema del por qué no se ordenan las demoliciones de construcciones irregulares: cuál fue la pregunta”, mencionó Romero al responder uno de los cuestionamientos; no obstante, esta respuesta fue repetitiva a lo largo de su presentación, la cual tuvo una duración de 1 hora con 51 minutos.

Al particularizar en los dos casos, señaló que se dio acompañamiento a los particulares que aseguran ser los propietarios de una extensión aproximada de dos hectáreas en el camino antiguo a Tlaxcala, en un predio de la exfábrica Covadonga, pero refirió que no puede ejecutar otro acto de gobierno debido a que la resolución de un juez no lo permite.

Consulta: Amparos impiden a la Comuna de Puebla frenar construcciones en predios de Covadonga y La Margarita: Romero

Debe recordarse que los supuestos invasores tramitaron ante notarios de Tlaxcala escrituras de lotes que compraron, según han comentado ellos mismos, pues aseguran que el inmueble pertenece a territorio tlaxcalteca, cuando en realidad se encuentra en Puebla.

Apenas hace unas semanas, la Fundación Julita dio a conocer que solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEP) al asegurar que tanto la administración municipal como la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido omisas en frenar la invasión del inmueble, que tiene una extensión aproximada de dos hectáreas.

En cuanto a una supuesta invasión en un predio de La Margarita, de aproximadamente 1.8 hectáreas, comentó que se encuentra en una circunstancia similar debido a que hay un litigio entre ejidatarios de San Baltazar Campeche y el Infonavit, por lo que no es posible actuar, aunque mencionó que sí se frenaron obras de edificación en la zona.

Romero aseguró que la dependencia a su cargo lleva a cabo un monitoreo permanente de construcciones irregulares, es decir, que no cuentan con permisos, a fin de parar las obras, aunque no mencionó cuántos casos se han concretado.

Puedes leer: Juicios en curso atan de manos a Desarrollo Urbano para frenar invasiones, señala la contralora municipal

Fallece Premio Nobel de Física de 1957 Chen Ning Yang a los 103 años

La Jornada -
Reuters Pekín. Chen Ning Yang, uno de los físicos más renombrados del mundo y ganador del Premio Nobel, falleció a los 103 años en Pekín este...
Internacional

Trump exige al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares por los casos en su contra

La Jornada -
The Independent El presidente Donald Trump exigió que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales sobre...

En un año regulariza la Comuna tres asentamientos; faltan 90 por legalizar

Patricia Méndez -
Pese a que en el municipio de Puebla hay aproximadamente 90 asentamientos irregulares detectados, durante el primer año de la actual administración municipal se...
00:00:49

El artista “Medio Metro del Alto” fue asesinado de un tiro: Fiscalía

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Francisco “Pancho” Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, murió a consecuencia de un...

Necropsia determinará si “El Medio Metro del Barrio del Alto” falleció por disparo o atropellamiento

Isaí Pérez Guarneros -
Las investigaciones ministeriales señalan dos posibles causas en la muerte de Francisco “Pancho” Pérez, conocido como “El Medio Metro del Barrio del Alto”: un...

