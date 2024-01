Aquí vamos – lunes 08 de enero de 2024.

🔴📰 Programa “Aquí vamos”… con Fermín Alejandro García y Martín Hernández Alcántara; jueves 8 de enero de 2024

👉🏼

🎙️Esta noche informaremos:

-Se mantiene la estructura administrativa de Concesiones Integrales pese a cambio de dueños, advierte la directora jurídica

– En Puebla, el 62% del parque vehicular incumplió con la verificación: Medio Ambiente

-“No me espanta” la marcha contra José Chedraui; es una estrategia y no un acto de división en Morena, afirma Céspedes

-Sobre inconformidades de morenistas con José Chedraui, Alejandro Armenta señala que él no define candidatos

-Integrantes de Unidad Obradorista piden que se respete su derecho ganado a ser tomados en cuenta para la candidatura a la alcaldía de Puebla