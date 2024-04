Álvarez Máynez afirma a que en Puebla hay candidatos huachicoleros; Fernando Morales acota que están en la alianza del PRIANRD

En su visita a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia de México, sostuvo que en esta entidad federativa hay contendientes huachicoleros y en sus actos proselitistas se hacen acompañar de sus cómplices.

Sin embargo, en entrevista posterior al encuentro con universitarios, rechazó dar a conocer quiénes, cuántos son o a qué partidos políticos pertenecen.

“Ustedes los conocen, ustedes los conocen” respondió reiteradamente en su atropellada salida de la universidad, en donde hubo empujones, jalones y golpes a reporteros y estudiantes.

Al respecto, Fernando Morales Martínez, abanderado del partido naranja a la gubernatura de Puebla, acotó que los contendientes huachicoleros están en la alianza PAN-PRI-PRD-PSI.

Aunque tampoco dio nombres, aseguró que estos tienen nexos con Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, a quien se le ha señalado de “ordeñar” ductos de Pemex.

“¿Qué no saben quiénes son? Pues los aliados de Eduardo Rivera (candidato a gobernador), los del PSI, los del Toñín, todo el triángulo rojo, todo el PAN está aliado con el crimen organizado, ahí está el huachicol, ahí está Eduardo Rivera”, respondió en entrevista.

En el conversatorio en la UPAEP, Jorge Álvarez Máynez indicó que en Puebla 2 mil 800 escuelas no tienen internet, 2 mil 300 carecen de computadoras, en mil 800 no hay agua potable y 300 no tienen electricidad.

Indicó que en esas condiciones no hay manera de que los niños desarrollen todas sus capacidades.

Expuso que, de ganar la elección de junio próximo, aumentará en 100 mil millones de pesos el presupuesto para infraestructura y de esa cantidad, el 50 por ciento será para actualizar y dignificar las instituciones educativas públicas.

En ese tenor, también criticó que en Puebla siete de cada 10 empleos sean informales, ya que en demarcaciones como Nuevo León son solo cuatro, y que está entidad sea de las de menor cifra de puestos afiliados al IMSS,

También refirió que es preocupante el robo de camiones de carga en territorio poblano y el abandono de las carreteras.

En otro tema, indicó que hay tres temas por los cuales México podría no aprovechar el nearshoring: seguridad, disponibilidad de agua y electricidad.

En ese contexto, indicó que en nuestro país el problema no es el narcotráfico sino el huachicol, cobro de derecho piso y extorsión: “Es el crimen organizado que ya está multiplicado en muchas facetas”

Sostuvo que el falso que la inseguridad en el país tenga como origen las drogas y la marihuana, pues aseguró que es más peligrosa una persona manejando alcoholizada, que la que fumó un “churro” de cannabis; subrayó que lo primero no es delito y lo segundo sí.

“Hay una regularización absurda de las drogas en este país, no basada en evidencia sino en estigmas, sino en prejuicios, sino en condiciones clasistas, porque se persigue a los jóvenes no por sus consumos sino por ser pobres, pero además con una falsa salida del punitivismo, dicen: hay que meter más jóvenes a la cárcel, pero las cárceles están hacinadas, sobrepobladas y hay 100 mil personas que duermen todos los días en una prisión sin tener una sentencia y desde las cárceles se cometen delitos y se perpetúan estos vicios”.

En cuanto a medio ambiente, Jorge Álvarez Máynez comentó que en los últimos años se han perdido en México más de 4 millones de hectáreas de vegetación, equivalente a la superficie de Yucatán.

También mencionó que hay una crisis hídrica que se vive en el 40 por ciento de los hogares en al país.

Resaltó el cuidado de los recursos naturales y estimó que con lo que se invirtió para la refinería de Dos Bocas, se hubieran subsidiado paneles solares para 3 millones de viviendas.

De la crisis diplomática entre México Ecuador, comentó que siempre se debe defender a nuestro país: “ni podemos justificar ninguna invasión a territorio nacional…. No hay nada que justifique lo que hizo el gobierno de Ecuador”.