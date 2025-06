Los indios de Tlaxcala… caminan ya. Desde principios de la década de los ochenta, el gobierno del estado, las autoridades educativas y los centros formadores de maestros (las normales) recrean en las ruinas del templo de Nuestra Señora de las Nieves de San Juan Totolac el día 6 de julio como la salida de las 400 familias.

Solo que: a) el 6 de julio no fue día de salida, sino de llegada; b) las familias no salieron juntas, sino en tres días diferentes; el primero cien, el segundo cien y el tercero las otras doscientas; y, c) las orillas del río no se refieren al Zahuapan en San Juan Totolac, sino a San Juan del Río, Querétaro.

Desde la década de los ochenta, cuando comienza a “reproducirse la celebración”, se cuenta con el dato de una carta que el virrey Velasco envía al rey el día 26 de junio de 1591 en donde anota que “los indios de Tlaxcala… caminan ya, y habrá ocho días que salí cinco leguas desta ciudad a verlos y a animarlos, y hacerles proveer de todo lo necesario. Van en todo lo que yo he podido bien acomodados y parece que van a gusto y voluntad”.

Si el virrey informa que los ha visitado el día 18 de junio a cinco leguas de la ciudad de México, ¿Cómo es posible que hayan salido el 6 de julio?

El error de Vito Alessio Robles

El error parece tener su origen en un dato de Vito Alessio Robles, y que es la fecha más repetida entre algunos historiadores profesionales y no profesionales.

Este historiador da como fecha de salida el 6 de julio. Sugawara (1990), para no errar, anota “a principios de junio de 1591 sale de Tlaxcala la caravana”. Cuéllar Bernal refiere como fecha el 6 de julio. Xochitiotzin, por su parte, anota “en la hermosa mañana del 6 de julio”.

En palabras de Powell (1980) “para el 6 de julio la caravana tlaxcalteca había llegado al río San Juan”.

Luego entonces, el 6 de julio es día de llegada y no de salida, salvo que hayan dado vueltas alrededor de Tlaxcala, como hace suponer Meade de Angulo (s/f) al escribir: “en junio de 1591 partió la expedición de la ciudad de Tlaxcala… El 6 de julio llegaron a las inmediaciones del convento de San Juan Totolac, a orillas del río Zahuapan”.

La mayor parte de los textos que se refieren a la salida permiten suponer que las 400 familias salieron juntas. Así, Sugawara anota: “sale la caravana de las 400 familias”; Andrade (1982): “salieron de Tlaxcala… en cuatro cuadrillas de carros”; Alessio Robles: “cuatrocientos indios con sus familias…”; Powell: “la larga caravana de carretas partió ruidosamente”; y Meade refiere: “partió la expedición”.

La historia de Juan Buenaventura

El testimonio de don Juan Buenaventura y Zapata en Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, “que la prosigue desde al año de 1689”, hecha por tierra esta suposición –recreada cada 6 de julio– al anotar que “el jueves 6 del mes de junio partieron las cien personas de Ocotelolco, llevando un grupo de carretas. Al día siguiente, viernes, partieron también las cien personas de Tizatlán, llevando también un grupo de carretas. Aun no pudieron partir los quiyahuitecas y la gente de Tepectipac, porque aun no se completaban las cien personas de cada uno. Partieron después. Dos días estuvieron detenidos en el templo de arriba. Partieron el domingo 9 de junio”.

El dato de Buenaventura y Zapata confirma la fecha del 6 de junio como salida, además de referir que las familias no salieron juntas, sino que emprendieron el camino hacia el norte en tres días diferentes y en tres grupos distintos (jueves, cien; viernes, cien y domingo, doscientas), además de referir que el punto de salida estuvo cerca del “templo de arriba”, esto es el convento de San Francisco y no el de Santa María de las Nieves.

El río y el San Juan a que se refieren los historiadores no es el Zahuapan ni San Juan Totolac. Vito Alessio Robles anota que “cuatrocientos indios con sus familias…fueron recibidos en el río de San Juan, a inmediaciones de Tlaxcala”; Cuéllar Bernal hace más específico el yerro al anotar que “esta expedición salió del pueblo de San Juan Totollan”; y Xochitiotzin (1982), por su parte, refiere que “una muchedumbre abigarrada se arremolinaba en las hermosas llanuras que se extienden con leves ondulaciones en las cercanías de San Juan Totolac, en las márgenes del río Zahuapan”.

El invento histórico

Mientras que Powell anota que “para el día 6 de julio la caravana tlaxcalteca había llegado al río San Juan, a mitad del camino entre Jilotepec y el centro otomí de Querétaro”; en los documentos para la historia de San Luis Potosí, que se registran como apéndice del trabajo de Meade Angulo, se lee “en el río de San Juan, en seis días del mes de julio de 1591”, dato que corrobora Sugawara (1990).

Lo anterior nos permite concluir que: a) los tlaxcaltecas salieron el 6 de junio de 1591, cerca del templo de arriba; b) en tres grupos y en tres días distintos; c) fueron visitados el 18 de junio por el virrey Velasco a cinco leguas de la capital; d) acamparon a orillas del río, en San Juan, Querétaro (hoy San Juan del Río) en donde levantaron el censo que “arrojó un total de 932 colonos, 690 de ellos casados, con 187 niños y 55 solteros o viudos” (Sugawara, 1990).

La celebración del 6 de julio de la salida de las 400 familias, desde las riveras del Zahuapan en San Juan Totolac, es un invento hecho por las autoridades educativas desde hace varios años y que demanda ser revisada a la luz de la nueva información que arrojan los testimonios y estudios sobre Tlaxcala.

Es el día 6 de junio que salieron las familias tlaxcaltecas y no el 6 de julio en que es casi seguro que la mitomanía oficial la celebraba. Y así lo hace hasta 2014, ya que de acuerdo con el trabajo: La colaboración tlaxcalteca en la colonización del norte novohispano. Contexto y condiciones, elaborado por El Colegio de Historia de Tlaxcala, se acepta que estaban errados.