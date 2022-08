La violencia colectiva en las faldas del volcán. Procesos, actores y esquemas de negociación en los intentos de linchamiento en una comunidad de Tlaxcala es una tesis doctoral de la autoría de Javier Rodríguez Sánchez que las autoridades de Gobernación y de la Procuraduría de Justicia del Estado deberían tener como lectura obligatoria.

En ella se hace un análisis serio sobre las razones históricas, económicas, sociales, políticas y culturales que determinan que en una población de las faldas de La Malinche cíclicamente se registren intentos de linchamiento o linchamientos consumados como mecanismo para mantener la unidad interna.

Un robo, una agresión física, un tope, todo puede servir como llama que incendia la pradera para que se ponga en marcha el mecanismo de violencia en contra de alguien ajeno a la comunidad para reestablecer el equilibrio entre grupos de poder y no fracturar la comunidad. En los sujetos externos se objetivan las amenazas internas objetivas, por ello hay que eliminarlo y con ello restaurar el equilibrio interno.

En la investigación confirmé -escribe el autor- la hipótesis de que los intentos de linchamiento … Surgen de una conflictividad que prevalece al interior, con prácticas y subjetividades violentas estereotipan y persuaden una forma de amagar la muerte de las víctimas externas a la comunidad, a efecto de resarcir un daño como un delito o la alteración del orden, que es resuelto en la arena pública.

En la siguiente parte de esta Disonancias. Todas son citas textuales de la tesis del Doctor Rodríguez Sánchez. La que puede consultarse en: http://132.248.9.195/ptd2012/noviembre/0685569/Index.html

El primer relato es la hebra que teje

El primer relato es la hebra que teje subsecuentes intentos de linchamiento, cuya singularidad es la convocación colectiva. En la década de 1980 un robo de caballos desata la violencia en Tlalcuapan, fue en 1983 que se realizó un intento de linchamiento a los rateros que procedían de la comunidad de Atexcatzinco, los cuales habían hurtado en San Bartolomé Cuahuixmatlac y pretendían poner a la venta los caballos en San Francisco Tetlanohcan.

La persecución iniciada por los afectados donde se cometió el atraco los condujo a estos lugares, una vez que se introdujeron en territorio de Tlalcuapan notificaron a las autoridades políticas, quienes, entre los comandantes, policías y otros vecinos formaron partidas para interceptarlos.

El tañido de campanas de la iglesia convocó a la población en la explanada rodeada por los edificios de la iglesia católica, la presidencia de comunidad, la biblioteca y el auditorio, y una vez en muchedumbre golpearon y exhibieron a los tres delincuentes. La turba armada con palos, machetes y otros enseres agrícolas conminó a sus autoridades a informar el suceso.

La exhibición pública y el castigo consistió en que “pasearon por las principales calles a los rateros”, a manera de procesión, similar a los festejos de festividad a un santo o rito de paso como el acompañamiento de boda, quinceañera o aniversario, que anteriormente era encabezada por los jerarcas políticos y religiosos, y que actualmente sólo acompañan los segundos.

La década de 1990 también registra intentos de linchamiento

Los móviles sedujeron una violencia colectiva sobre una arena minada de delitos sumarios que acontecían en la comunidad, consecuentes hurtos de ganado de traspatio y bienes materiales a las casas-habitación como cilindros de gas y aperos agrícolas.

La frecuencia de robos y la exacerbación que fue generándose al no hallar culpable alguno, alertó ambientes críticos de desconfianza hacia los extranjeros. La otredad se estereotipaba, rumoraban las atribuciones de “los males”, los robos se atribuían a los foráneos que investían de peligrosidad. La seducción persecutoria se animaba de temor y malestar, un acontecimiento por tentativa de violación incitó a una muchedumbre a la violencia.

El relato de dos campesinos devela la conexión de estos acontecimientos. Saliendo el alba y sin quitar la hoz de su hombro izquierdo, uno de ellos alardeaba haber sido uno los primeros migrantes que se fueron a trabajar a los Estados Unidos en 1980 y que ahora, con su acompañante, además de ir a las faenas agrícolas matutinas se refugiaba en la parcela para tomar bebidas embriagantes de marca “Tonallan”. Este campesino comentó:

“Sí, hace como quince años había muchos robos. Antes de que pasara lo de la periodista ya habían robado en las casas, que se robaban el guajolote, el burro, los tanques de gas, el borrego y otras cositas pequeñas. Pero no agarraban a los rateros, entonces había mucho temor en la gente, como que se había hartado de que pasaran cosas, y entonces el comité de vigilancia y los comandantes empezaron hacer más rondines y estar atentos. De ahí que ahora a determinadas horas de la noche se controle el pueblo, cerrando las salidas del pueblo con cadena”.

EL nuevo milenio inicia con una disputa comunitaria

… en el 2004 vecino del poblado de Texcacoac ―pusieron “topes” al renovarse con asfalto el acceso carretero a Tlalcuapan. El malestar devino entre los choferes de la ruta Tlalcuapan-Santa Ana de las empresas USU, Colectivas y Verdes.

Algunos operarios oriundos de Tlalcuapan incitaron a otros habitantes y con trascabos, tractores y vehículos, por delante con su presidente Concepción Cahuantzi Ayapantécatl en turba y armados, por la noche del 12 de noviembre fueron a liarse para quitar los topes. Un chofer, que participó en esos sucesos, cuenta que:

Esa tarde con los autobuses llenos, la gente bajó […] Apenas habían terminado de pavimentar cuando los de Texcacoac ya empezaban a poner topes. Entonces informamos a la presidencia de comunidad y repicaron las campanas para que la gente se juntara. Una vez reunidos se decidió que bajáramos a quitarlos, pero la gente ya venía armada con palos y machetes, los subimos a los carros, iban llenos de mujeres, hombres y niños, todos los autobuses pararon momentáneamente el servicio […] Al llegar a Texcacoac estaban unos cuantos vecinos de ese lugar y unas patrullas de la presidencia de Chiautempan, empezaron a discutir y a querer resistirse, pero cuando veían que los carros llegaban con más y más gente que se meten a sus casas, las patrullas que se escapan porque la gente decía que si no se iban las quemaban […] La gente contenta hizo cachitos los topes, nos quedamos un buen rato en la noche y ya de madrugada subimos al pueblo.

De ahí no existen topes en ninguna parte de las calles del pueblo, porque por eso hacemos valer nuestras advertencias de los anuncios que dicen no manejar a mas de 60 Km por hora, el que no respeta se le castiga, y también la salida del pueblo al monte se cierra con cadenas para que no se escapen los rateros.

En el mes de febrero de 2010

Un joven no mayor a los 18 años de edad y avecindado en el barrio de Aquiahuac del municipio de San Francisco Tetlanohcan, intentó robar a un veterinario de Tlalcuapan una camioneta que estaba en los terrenos de cultivo y la zona boscosa. “Pero lo agarraron con las manos en la masa” arguye el chofer de la actual presidenta de comunidad. Por su parte, el mariachi ya aludido cuenta que, en efecto, sucedió el robo y fue impedido al momento que:

El ratero se subió a la camioneta y se topó con suerte porque el dueño había dejado las llaves, por lo que encendió la camioneta y quería fugarse, pero como el dueño estaba trabajando en su terreno que se da cuenta y empieza a perseguirlo y gritaba pidiendo auxilio. Pero como el terreno estaba recién arado y había zanjas el ratero que se hunde en el hoyo y ya no pudo sacarlo, esto le dio tiempo al veterinario para pescarlo, no se sabe cómo lo bajaron, si fue el mismo dueño o pidió auxilio a la patrulla para que lo presentaran en la presidencia de comunidad.

… Prosiguió su narración de que [el ladrón] no intentó robar la camioneta solo, tenía cómplices, pero en el forcejeo sólo lo atraparon a él “y los otros lo dejaron abandonado, como iba desarmado y drogado lo pusieron quieto”. Una vez que el supuesto ratero de la camioneta estuvo en las instalaciones de la presidencia de comunidad, los rumores se propalaron y “se juntaron como quinientas personas” que exigían se mostrara al delincuente para que “se le conociera y se le castigara”.