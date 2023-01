Capacidades, desarrollo humano y MHIC2. Al presentar las orientaciones y acciones para la reforma curricular. Modelo Humanista integrador por capacidades. La revitalización del modelo, se cambia la C del modelo de competencias a capacidades. Como coincide con el autor del marco curricular 2022, la referencia es Martha Nussbaum.

El modelo de capacidades tiene como punto de arranque el informe de desarrollo humano 1990. En el capítulo 1 Propone: “La verdadera riqueza de una nación está en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa”.

Hasta ese año, la forma de medir el desarrollo humano es el Producto Interno Bruto. Pero, las cifras “no reflejan la composición de los ingresos ni los beneficiarios reales”. No tiene en cuenta que las personas “valoran logros que nunca se materializan, o por lo menos no lo hacen inmediatamente. El ingreso no es la suma total de la vida humana”.

- Anuncio -

Se define el desarrollo humano con “un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar, con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente”.

Amartya Sen lo conceptualiza como “un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan las personas”. Instrumentalmente las traduce en cinco: libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora.

- Anuncio. -

Esta interpretación, dice Sen, se apoya en el concepto de agente: “con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente. No tiene porque concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo. Existen, de hecho, poderosas razones para reconocer el papel positivo que desempeña la agencia libre y viable, e incluso la impaciencia constructiva”.

La capacidad corresponde a la libertad

La propuesta de capacidades es creada por Sen, pero desarrollado por Martha Nussbaum bajo el principio de que cada persona en su fin en si misma y no un medio. Lo que toma como punto de partida una línea feminista en razón de que las desigualdades mundiales se dan inicialmente en términos de género.

- Anuncio.. -

Parte de preguntar ¿Qué es capaz de ser y hacer una persona? La respuesta es que “ciertas funciones son particularmente centrales en la vida humana, en el sentido de que su presencia o ausencia se entiende característicamente como una marca de la presencia o ausencia de vida humana y luego que existe algo que hace que estas funciones se realicen de manera verdaderamente humana y no meramente animal (Nussbaum, 2002)

La idea central es la del ser humano como un ser libre dignificado que plasma su propia vida en cooperación y reciprocidad con otros, y no siendo modelado de forma pasiva o manejado por todo el mundo a la manera de un animal de rebaño. Una vida realmente humana es una vida plasmada íntegramente por estas potencialidades humanas de la razón práctica y de la sociabilidad

Para Nussbaum existen tres tipos de capacidades. Las básicas que son el equipamiento innato de los individuos, base necesaria para desarrollar las capacidades más avanzadas y terreno de la responsabilidad moral. Las internas; estados desarrollados de la persona misma que, en la medida en que conciernen a la misma persona, son condición suficiente para el ejercicio de la función requerida y las combinadas que son capacidades internas combinadas con una adecuada condición externa para el ejercicio de la función.

Lo que determina que el desarrollo humano es producto de la interacción entre las capacidades individuales y las oportunidades sociales frente a las que las personas tienen la libertad de elegir.

Capacidades y discapacidades

La idea del beneficio mutuo es central para la tradición del contrato social: las partes salen del estado de naturaleza para obtener un beneficio mutuo. En el enfoque de capacidades, la concepción de los beneficios y fines de la cooperación social es moral y social desde el principio.

Se parte que los seres humanos cooperan movidos por un amplio abanico de motivos entre ellos el amor a la justicia, y en especial la compasión moral hacia aquellos que poseen menos de los necesario para llevar una vida decente y digna. Los seres humanos están unidos por muchos lazos; por lazos de amor y de compasión tanto por lazos de beneficio, por el amor a la justicia tanto como por la necesidad de justicia.

El enfoque de capacidades no ve problema para partir de una concepción de la cooperación para la cual la inclusividad constituyen fines con un valor intrínseco. Porque los seres humanos están unidos por lazos altruistas además por lazos del beneficio mutuo.

Esto supone introducir la concepción política de la persona, de la que van a derivarse los principios políticos básicos, un reconocimiento de que somos animales temporales y necesitados, que nacemos siendo bebes y terminamos con frecuencia en otras formas de dependencia.

Queda claro que la necesidad de asistencia en momentos de dependencia aguda o asimétrica forma parte de las necesidades primarias de los ciudadanos. Cuya satisfacción, hasta un nivel adecuado, constituye uno de los rasgos definitorios de una sociedad justa.

Quizá sea importante que uno de las primeras acciones de la comisión de revisión curricular sea la lectura obligatoria de “Las mujeres y el desarrollo humano”, “Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión” y “Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano”. De donde se han tomado lo escrito en párrafos anteriores.

Los valores centrales de una sociedad justa

El desarrollo, desde la perspectiva de Nussbaum, son “las oportunidades de que las personas tengan vidas ricas y gratificantes”- En las que ninguna persona se constituya en simple medio para los objetivos o fines de otros, sino un fin en sí misma. Una sociedad “con una amplia variedad de factores adicionales, relacionados con las oportunidades de elección y acción, y con relaciones de reciprocidad y afecto”.

En el núcleo central de la concepción de nuestra sociedad, dice Nussbaum, está la idea de igualdad humana. La concepción del ser humano que subyace en el núcleo mismo de la concepción política implica las nociones de la conación como de la vulnerabilidad. Los seres vivos que persiguen metas y tratan de llevar vidas ricas en actividad.

La agencia humana y el apoyo están interconectados. Es por su capacidad para la actividad y la conación por lo que los seres humanos tienen derecho a un apoyo que les ayude a superar situaciones derivadas de su vulnerabilidad.

Los ciudadanos viven inmersos en relaciones de dependencia asimétrica durante gran parte de su vida: la infancia, la vejez, si viven lo suficiente, y aquellos periodos en los que tiene alguna de sus capacidades disminuidas por culpa de un accidente o una enfermedad.