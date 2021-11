Sutac carece de toma de nota para representar a docentes en el Conalep-Tlaxcala, denuncia Tolamatl

El Sindicato Único de Trabajadores Académico del Colegio de Educación Profesional Técnica (Sutac) en Tlaxcala no cuenta con la toma de nota, por lo que la convocatoria de afiliación que emitió este mes es ilegal, aseguró Raymundo Tolamatl Avendaño, representante en el plantel de Amaxac de Guerrero de otra organización gremial en este subsistema.

De acuerdo con el delegado del Sindicato Nacional de Docentes del Conalep (Sinadoco) en el proceso de renovación de la dirigencia del Sutac que tuvo lugar en junio de 2019 y en el que resultó electa María del Rosario Sánchez Piña, se presentaron irregularidades por las que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no les otorgó la toma de nota.

“En el proceso de elección, violentaron algunos de sus principios que marcan sus estatutos, porque una compañera firmó por un compañero ausente, y en sus estatutos dicen que ninguna persona puede firmar por una ausente, pero lo hicieron e infringieron sus lineamientos y no les dieron la toma de nota”.

En su momento, la secretaria general del Sutac informó que esta organización cuenta con 130 de aproximadamente 200 catedráticos que conforman la plantilla adscrita a los tres planteles del Conalep-Tlaxcala, ubicados en los municipios de Amaxac de Guerrero, Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco. En tanto, el Sinadoco tiene una afiliación de aproximadamente 40.

“El Sindicato Único de Trabajadores lanzó una convocatoria para los que quieran afiliarse, pero pensamos que, prácticamente, es un fraude porque no tienen la toma de nota y todos los que se afilien quedan indefensos. Prácticamente ahorita ese sindicato no puede hacer gran cosa por sus agremiados”, aseguró Tolamatl Avendaño.

Indicó que el Sinadoco busca la forma de advertirle al personal docente de los tres planteles Conalep-Tlaxcala “que no tiene caso de que se afilien al Sutac, porque no tienen toma de nota. En este caso, pedimos que mejor se afilien a nuestro sindicato porque nosotros sí estamos trabajando por toda la plantilla, no solo para nuestros agremiados”.

Ejemplo de esta labor a favor de todos los catedráticos del subsistema, recordó el planteamiento que hicieron al director general del Colegio, Moctezuma Bautista Vázquez, para que sean incorporados los 60 docentes que faltan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), “porque es un derecho que deben tener desde que entrar a laborar”.

Subrayó la necesidad de que todo el personal cuente con seguridad social a fin de que no queden indefensos ante un posible contagio de Covid-19.

También recordó que la organización que representa en el plantel de Amaxac pidió a la Dirección General una distribución de la descarga horaria más equitativa entre toda la plantilla, pues algunos docentes tienen pocas horas/clase y “sus ingresos apenas les alcanza para la combi”.