Si estalla la huelga en Audi, sería declarada inexistente, por ambigüedades en el contrato colectivo, estima activista

De estallar la huelga en Audi México, esta podría ser declarada inexistente, toda vez que la cláusula tercera transitoria que establece que debe haber un alza salarial extra para los sindicalizados cuando la inflación rebase el 6 por ciento, es ambigua, consideró Eduardo Badillo Cortés, activista por los derechos laborales y exintegrante del Comité de Destitución Pacífica de Audi.

En entrevista para el programa Las Reporteras, indicó que en todo caso, es muy probable que la empresa solo dé un bono a cambio de no otorgar el citado aumento adicional.

“La cláusula no especifica tiempos, no dice: ah, bueno, tiene que ser un año antes para que se aplique. Esa cláusula la hicieron con el afán, uno, de que no se aplicara; y dos, nunca creyeron que la inflación superara ese aumento”.

Añadió que otro escenario probable es que la empresa acepte aumentar, pero solo 1 o 2 por ciento, y negociar que la inflación, que actualmente rebasa los 8 puntos porcentuales, sea tomada en cuenta únicamente para la negociación del incremento salarial que se deberá aplicar a partir del 1 de enero de 2023.

Para este último, cabe referir que en las asambleas divisionales que se realizaron el pasado domingo en el Sindicato de Telefonistas, se acordó que la petición de alza será de 18 por ciento directa al salario.

Es necesario precisar que el sindicato todavía no ha depositado el emplazamiento a huelga.

Eduardo Badillo consideró difícil que se logre que la armadora acepte ese porcentaje de mejora para los 3 mil 600 sindicalizados.

Apuntó que en esta negociación se tomará como referencia el resultado en Volkswagen, donde los trabajadores obtuvieron mejora directa al salario de 9 por ciento.

No obstante, consideró que si el sindicato deja de responder a los intereses de la empresa, es probable que cuando menos el aumento para el año entrante sea de dos dígitos.

El activista por los derechos laborales añadió que todavía no se ha instalado la Comisión Revisora, pero es un hecho que César Orta Briones, actual dirigente del Sitaudi, será quien negocie con la empresa.

Destacó que al tratarse de una revisión salarial, no hay obligación de consultar a los trabajadores sobre si aceptan el alza o no planteada por la parte patronal, toda vez que solo se va votación cuando también es contractual.

“Esperemos que los trabajadores reciban el justo pago por el trabajo que realizan, hay muchos problemas de representatividad sindical”.

Badillo Cortés resaltó que conseguir un buen aumento para los trabajadores sí sería un logro y no la instalación de un Oxxo, la cual presumió César Orta en las asambleas.