Recuperó Condusef 28.6 mdp a favor de usuarios de servicios financieros este año

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) logró la recuperación de 28 millones 643 mil 325.01 pesos a favor de la población en Tlaxcala durante el presente año, destacó la titular de la Unidad de Atención, Marisol Núñez Vázquez.

Del total del monto recuperado a favor de los usuarios de servicios financieros en Tlaxcala, 4 millones 962 mil 124.69 pesos (17.32 por ciento) se lograron a través de la conciliación, 22 millones 879 mil 485.25 pesos a través de gestión electrónica (79.88 por ciento) y 801 mil 715.07 pesos mediante reclamaciones concluidas (2.80 por ciento).

La funcionaria federal especificó que las principales causas de las quejas presentadas por los usuarios de servicios financieros fueron: consumos no reconocidos con 657 casos, transferencia electrónica no reconocida con 531 casos, cargos no reconocidos en la cuenta con 388, consulta a través del NSS con 365 y negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el contrato con 338.

Otras causas de las quejas fueron: actualización del historial crediticio no actualizada con 311 casos, crédito no reconocido en el historial crediticio con 277, solicitud de cancelación de contratos y/o póliza no atendida y/o no aplicada con 276, inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones con 265 y negativa en el pago de la indemnización con 239.

En menor número aparecen las quejas por disposición de efectivo en cajero automático no reconocido por el usuario, cliente y/o socio con 187 asuntos, inconformidad relacionada con otro sector, 140, bloqueo o cancelación del producto o servicio sin previo aviso con 136 y pago no reconocido a través de CODI.

Núñez Vázquez observó que este año aumentaron las quejas en el rubro de transferencia electrónica no reconocida, ya que se registraron 531 casos. Ante ello, recordó que la tendencia al uso de la tecnología no tiene retorno y por ello la Condusef se ha abocado a elaborar contenidos e información que prepare a las personas en el uso eficiente, responsable y seguro de las tecnologías.

A nivel nacional, mencionó que de enero a octubre de 2021 se recibieron más de 62 mil reclamaciones de usuarios de servicios bancarios por posibles fraudes en el país, destacando que el 35 por ciento fue por consumos no reconocidos, seguidos por transferencias bancarias no reconocidas con 24 por ciento y cargos no reconocidos en la cuenta de depósito con 14 por ciento.

Es por ello que la Condusef acordó con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) promover la confianza en el ecosistema digital y el fomento a la cultura de la ciberseguridad, con la idea es promover el uso responsable de los servicios digitales y, en particular, fomentar el acceso seguro a internet y la confianza en la realización de operaciones financieras en línea.