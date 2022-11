No renunciaré a Morena y ganaré la gubernatura: Alejandro Armenta

El senador Alejandro Armenta Mier señaló que no renunciará a Morena como alguno de sus críticos han señalado, y referió que, por el contrario, buscará la candidatura de su partido a la gubernatura de Puebla y que ganará la contienda.

El legislador reiteró este lunes que una vez que los tiempos electorales lo establezcan, se registrará para contender por la nominación de su partido para participar en las elecciones de 2024.

“Nosotros en su momento nos registraremos y vamos a ganar en Morena, que no quede la menor duda, vamos a ganar en Morena”, comentó el senador durante una conferencia de prensa que ofreció este lunes.

Armenta Mier criticó a los integrantes de su partido que tienen diputaciones plurinominales, aunque no se refirió por sus nombres, pues dijo que ellos han señalado que él tiene que irse del partido, pero indicó que, al tener ese tipo de nominaciones que se ganan por una regla electoral y no por votos, no pueden tener esa postura.

“Los que se quieran ir o los que dicen que nos debemos ir, son los que son plurinominales que nunca han ganado y quieren una gubernatura plurinominal, no hay, vamos a ganar en Morena, no se apaniquen”, expresó.

Se suma Armenta Mier a la marcha en favor de la 4T convocada por Barbosa.

El senador Alejandro Armenta Mier anunció que se sumará a la marcha a la que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta convocó en favor de la Cuarta Transformación y de la propuesta de Reforma Electoral para el próximo 27 de noviembre.

El legislador indicó que, salvo que tenga alguna actividad primordial como presidente de la Mesa Directiva del Senado, no acudiría al evento, pero de lo contrario, confirmó su participación.

“Marchar obedece a un derecho constitucional, todos podemos marchar, por eso el gobernador está convocando a una marcha a la que acudiremos, aclaro: no necesitamos invitación, vamos a ir, yo espero poder estar, no irme a la Ciudad de México a Marchar, salvo que tuviera alguna actividad”, señaló durante una conferencia de prensa que ofreció este lunes en Puebla.

En su rueda de medios de este inicio de semana, Barbosa Huerta dio a conocer que realizará una marcha el próximo 27 de noviembre en favor de la reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador y como respuesta a la protesta que opositores al presidente realizaron este fin de semana en distintos estados del país.

La marcha iniciará alrededor de las 11 de la mañana y partirá de “El Gallito” en el Paseo Bravo y llegará hasta el zócalo.

