No hay proyectos de aumentar el pasaje; pronto habrá reunión con transportistas: Céspedes Peregrina

El gobierno de Puebla no tiene previsto en un futuro cercano aumentar el pasaje del transporte público, manifestó el mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Durante la conferencia matutina virtual de este jueves se le preguntó sobre un posible aumento al pasaje, a lo cual respondió que hay un análisis permanente, pero sin una decisión tomada hasta el momento.

Asimismo, refirió que valorará reunirse con organizaciones de transportistas para hablar de ese y otros temas.

“No he tenido contacto con transportistas, lo ve el área correspondiente, que es quien tiene que tener el primer contacto con ellos y sobre eso estaremos analizando posibles reuniones o no. Y en el tema de incremento a la tarifa, siempre es un análisis permanente y hasta ahorita no tendríamos nosotros alguna decisión tomada”.