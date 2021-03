Publican “Los olvidados” con recetas de comida tradicional de Altzayanca

Desde hace por lo menos cinco años, a María Cristina Munguía Altamirano le surgió la inquietud de rescatar del olvido las comidas tradicionales del municipio de Altzayanca y que fueran publicadas en un libro para que las nuevas generaciones las conozcan y también las disfruten como ella lo hizo cuando era niña junto con su familia.

Ese sueño se hizo realidad con el libro “Los olvidados. Historia de cocina”, que, para estar a tono, recién salió del horno gracias al apoyo que le otorgó la Secretaría de Cultura federal, a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), en 2019.

El recetario contiene 45 recetas originarias aportadas por 13 mujeres originarias de Altzayanca, a quienes la promotora de este proyecto les agradece su colaboración, pues no cualquiera está dispuesta a compartir la receta de las comidas que les enseñaron sus ancestros sin recibir nada a cambio.

En entrevista, doña Cristina refirió que el recetario debió haberse publicado en 2020, sin embargo, la pandemia de Covid-19 vino retrasando todo el proceso, pero “por fin se hizo realidad lo que tenía en mente. El título Los olvidados es precisamente por eso, porque ya se olvidaron de ingredientes como la haba, la palma, los alverjones, los nopayolos, los charales, los nopales, las verdolagas, o los garbanzos, que hace tiempo eran muy usados para un caldo con longaniza que se preparaba para fiestas”.

Resaltó también el apoyo que recibió de la promotora cultural Arcelia Flores Pérez y del artista Rafael Cázares, director de la Galería del Agua ubicada en Altzayanca, donde se están realizando presentaciones del libro con pocas personas -por la contingencia sanitaria-, quienes al terminar la presentación tienen la oportunidad de degustar algunas de las comidas que se recomiendan en el texto.

Los olvidados, expuso doña Cristina “no está dirigido a ningún sector de la población, sino se recomienda a todas las personas que quieran degustar esos platillos acudan a la Galería del Agua para que se les preparen”.

“A las nuevas generaciones, les diría que prueben y se deleiten con las comidas que nosotros comimos, que de verdad son sanos y muy nutritivos. Que dejen un rato el jamón y las salchichas y prueben una sopa de haba con nopal, unos nopalitos con papas o charales, una sopa de acelga con papa, que además es muy sabroso y económico”.

En el libro, como guarnición de los platillos que se recomiendan, las mujeres participantes comparten anécdotas que vivieron cuando eran menores de edad. “Así lo pensé, que el texto también tuviera algo de historia de Altzayanca”, refirió doña Cristina.

“Hay muchos más platillos que se comen en Altzayanca, y qué más quisiera que me dieran la oportunidad de hacer la segunda parte, sería formidable, pero quién sabe si la vida me dé tiempo, si Dios me conceda lo que todavía falta y si pueda haber apoyo para una segunda parte”, finalizó.