Desde Puebla, López-Gatell propone que la protección al derecho a la salud sea “incorporado a las luchas sociales”

Aunque la Cuarta Transformación pública del país ha ido corrigiendo y recuperando al sector salud, es necesario que emerja un movimiento social que demande la protección al derecho a la salud universal y pública, porque en la historia de México eso no ha sucedido, advirtió Hugo López-Gatell Ramírez, quien señaló que el próximo gobierno deberá adicionar al Artículo Cuarto Constitucional la obligación del Estado Mexicano de brindar cobertura universal a la población.

El subsecretario federal de Prevención y Promoción de la Salud participó esta mañana en el conservatorio Recuperación del Sistema Público de Salud para el Bienestar, celebrado en la Unidad de Seminarios de la Universidad Autónoma de Puebla, convocado por la organización Reflexión Ciudadana y del cual también tomó parte el epidemiólogo José Gabriel Ávila Rivera, colaborador de La Jornada de Oriente, y el economista, Víctor Hugo César Ramírez.

López-Gatell hizo un pronto pero preciso recuento histórico del sistema de la salud pública en México, desde la creación de instituciones en la época del presidente Lázaro Cárdenas del Río, hasta el desmantelamiento neoliberal para permitir el ingreso abusivo de la iniciativa privada para saquear al sector, con Guillermo Soberón Acevedo y Julio Frenk Mora como secretarios.

Luego, el funcionario federal también habló de cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador encontró al sector salud sumamente deteriorado, en algunas áreas desmantelado o convertido en un verdadero botín para compañías y políticos que hacían de funcionarios y simultáneamente de “empresarios” de la salud, como el priista Manlio Fabio Beltrones.

“Nos decidimos a deconstruir, lo que se había hecho al menos hasta los años 80 y por eso la ficha histórica que dije: revertir la descentralización y revertir, desaparecer el Régimen de Protección Salud (impuesto por el neoliberalismo) y sustituirlo por un Régimen de Salud para el Bienestar, que justo es de lo que estamos hablando, en dónde se vincularan múltiples derechos que son parte del conglomerado del Bienestar”, explicó.

López-Gatell se refirió entonces a la reforma que López Obrador hizo al Artículo Cuarto Constitucional, para garantizar la protección al derecho universal de la salud y la promulgación del derecho a la renta básica, las becas a adultos mayores, personas discapacitadas y estudiantes. “Es parte de la misma lógica, dicho sea de paso nos falta mucho, no vamos a acabar en este sexenio. Ojalá en el próximo sexenio, quien gobierne al país sea una persona que mantenga y profundice, radicalice el enfoque social del ejercicio del poder público”, formuló.

Luego, el subsecretario de Salud habló de los obstáculos a las transformaciones del sector salud y resaltó el papel de los gobiernos estatales que pretenden conservar el poder que tienen sobre el rubro.

Más adelante, Hugo López-Gatell compartió, la que, confesó, es una preocupación personal,y cuestionó: “¿quién defiende la protección al derecho a la salud en el país?, ¿quién estaría dispuesto, dispuesta a jugársela, a hacer una huelga, una manifestación, un paro, una movilización, entrar en un conflicto social fuerte por el derecho a la protección de la salud?

Él mismo se respondió: “a mí me parece, de lo que he recopilado de la historia, que curiosamente en México no tenemos ejemplos de luchas sociales por el derecho a la protección de la salud”. Explicó que hay luchas como la del medio ambiente que incluye a la salud, pero ni siquiera el movimiento de los médicos en 1964 tuvo esa bandera como principal, porque fue una brega gremial.

Propuso entonces que la protección del derecho a la salud sea “incorporado al repertorio de las luchas sociales, debido a que “hoy por hoy la mayoría de la población perciba el derecho a la salud como una dádiva, cuando es una obligación de los gobiernos.