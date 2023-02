Rechaza Juventino Sánchez, aspirante a líder del SNTE 51, que Guillermo Aréchiga esté detrás de su candidatura

Juventino Sánchez Barrera, coordinador de Movimiento Magisterio Poblano y aspirante a la dirigencia de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reconoció que es compadre y amigo de Guillermo Aréchiga Santamaría, exlíder de ese gremio, pero sostuvo que el también ex secretario de Movilidad no está detrás de él ni de los maestros que encabeza, pues no se encuentra en condiciones de hacerlo, ya que está preso (por presuntos actos de corrupción).

En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, admitió el vínculo y, según él, varios trabajadores del magisterio aspiran a ser como Aréchiga.

No obstante, comentó que desde las rejas es imposible que impulse a alguien para la secretaría general del SNTE 51.

“A los amigos ni a la familia se les niega, él es mi amigo, es mi amigo de toda la vida, compadre… Señor, usted conoce la condición del maestro, creo que merece respeto, el lugar donde está le impide tener esta situación (de influir en el proceso), él ha sido parte importante, repito, de este trabajo y así como usted me dice que soy su compadre, muchos grupos también son sus amigos, son sus compadres, es lo hace ser una persona importante para el magisterio poblano desde hace más de 30 años”, declaró.

A la par, Sánchez Barrera dijo lamentar la situación que enfrenta Aréchiga porque “una cosa es la justicia y otra cosa es la ley”.

- Anuncio -

Además manifestó que espera que pronto salga de prisión para que cuente su verdad.

El coordinador de Movimiento Magisterial Poblano presentó este día la alianza Bases Magisteriales Unidas, de la cual saldrá un candidato a la secretaría general de la sección 51 del SNTE.