Interviene SC museos de La Constancia; la Casa de música de Viena cambia, confirma Sergio Vergara

Para diciembre, dijo el secretario de Cultura en el estado, Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo, museos que habitan el llamado complejo museístico de La Constancia Mexicana reabrirán luego de la intervención técnica y sobre todo museográfica que los mantiene cerrados.

Durante una entrevista, expuso que al lado del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Puebla se trabajó en la liberación del “río”, es decir, del afluente del Río Atoyac que en épocas de lluvias causó inundaciones y daños a museos como el de Casa de Música de Viena, el de la Música mexicana Rafael Tovar y de Teresa, y el del Títere, abiertos durante la administración morenovallista.

“El trabajo que estamos haciendo junto con el INAH, que estamos presentando el proyecto, es liberar el río para que no se vuelva a inundar, porque nos dejaron una parte que cada año se inundaba. Eso ya no sucedió, este año no entró una gota de agua a La Constancia”, afirmó el funcionario estatal.

Completó que lo que falta “es un pedacito de arco en el acueducto” que es de concreto, el cual está próximo a retirarse previa autorización del Centro INAH Puebla. Luego se trabajará en la instalación eléctrica. “Lo que estamos haciendo adentro es el cambio un poco de la museografía porque sí hubo elementos, principalmente de muebles, no de elementos museográficos”.

Vergara Berdejo aseveró que dichos trabajos ya concluyeron en el Museo del Títere, y la semana que viene tocará el turno al Museo Infantil que sí tenía problemas de impermeabilización en la parte del techo. Abonó que todos los andadores de azotea ya están terminados lo mismo que el auditorio.

De paso, refirió que ya terminó la intervención a cinco máquinas antiguas pertenecientes a la ex fábrica textil. “Estamos integrando ya una sala de la historia de La Constancia”, considerada la primera fábrica textil de su tipo en América Latina.

Particularmente, Sergio de la Luz Vergara dijo que, del Museo de la Música de Viena, cuyo pago por derechos de nombre equivalían a unos cinco millones de pesos anuales, “existirán algunos elementos” que demuestren la importancia de la música académica.

“En esta nueva museografía le vamos a meter más a la música mexicana, a la música de las 32 regiones (de Puebla): a los sones, a los sonidos, a los elementos de la música, eso es lo que vamos a hacer”.

Para concluir, el titular de la SC señaló actualmente están abiertos el Museo Casa del Títere, el Museo del Automóvil, la llamada Ruta de los Gigantes, además de la Fototeca Juan C. Méndez y la Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza.